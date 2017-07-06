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Petrol fiyatları yüzde 4'ün üzerinde düştü

Küresel piyasada ham petrol fiyatları günü yüzde 4'ün üzerinde kayıpla tamamladı

Petrol fiyatları yüzde 4'ün üzerinde düştü

Küresel piyasada ham petrol fiyatları günü yüzde 4'ün üzerinde kayıpla tamamladı

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:57
Petrol fiyatları yüzde 4'ün üzerinde düştü
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ULUSLARARASI en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil  fiyatı dünü 49,61 dolar seviyesinden kapatmasının ardından bugün yüzde 4,2 değer  kaybederek 47,51 dolara geriledi.
 
ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da dünü 47,13 dolar  seviyesinden tamamlamasının ardından bugün yüzde 4,9 değer kaybıyla en düşük  44,83 seviyesini gördü.
 
Böylece, Batı Teksas tipi ham petrolün 8 günlük kazanç serisi sona  erdi. Dün de Londra Brent türü petrolün 7 gün üst üste yükselişi sona ermişti.
 
Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) ve Rusya'nın üretim  kesintisi anlaşmasının mart sonunda uzatılması veya kesinti miktarlarının  arttırılması konusunda yatırımcıların beklentilerinin düşük olduğuna dikkati  çekti.
 
Ayrıca, kazanç serisinin ardından kar yakalamak isteyen yatırımcıların  piyasada satış pozisyonu aldığına işaret eden uzmanlar, piyasaların yarın  açıklanacak ABD'nin haftalık ham petrol stokları ve üretim miktarındaki değişime  odaklandığını belirtti.

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Son Güncelleme: 06.07.2017 10:50
Anahtar Kelimeler:
OPECKüresel PiyasaPetrol Fiyatları
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