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Petrol fiyatları son 2 haftanın zirvesinde

Ham petrol fiyatları, 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Petrol fiyatları son 2 haftanın zirvesinde

Ham petrol fiyatları, 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

30 Haziran 2017 Cuma 08:07
Petrol fiyatları son 2 haftanın zirvesinde
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KÜRESEL  piyasada ham petrol fiyatları, son 2 haftanın  en yüksek seviyesine tırmandı.En yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı,  48,26 dolara çıkarak 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da 45,44 dolara kadar  ulaşarak 14 Haziran'dan beri en yüksek seviyeyi gördü.Geçen hafta Brent türü petrol fiyatı son 7 ayın, Batı Teksas türü  petrol fiyatı da son 10 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.Uzmanlar, geçen hafta petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ABD'nin  ham petrol üretiminin de azaldığına dikkati çekerek, bunun devam etmesi durumunda  küresel piyasadaki arz fazlasının azalabileceğini belirtiyor.ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıklanan verilerine göre,  ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 100 bin varillik sert  düşüşle 9,25 milyon varile geriledi.


 

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