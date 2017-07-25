Petrol aramak için ruhsat başvurusu yaptı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen 4 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 7 Temmuz 2017'de başvurdu.Öte yandan Genel Müdürlük, Tekirdağ'daki 12 bin 160 hektarlık bir sahada petrol aramak için yapılan 4 başvuruyu reddetti. Söz konusu saha için yerli ve yabancı şirketler başvuru yapmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.