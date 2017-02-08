Perakende satış hacmi azaldı

PERAKENDE satış hacmi, 2016 yılının aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,8 geriledi. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 azalış gösterdi.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 1,5, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 1,7, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 3,4 arttı, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1, elektrikli eşya ve mobilya satışları ise yüzde 1,6 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 geriledi. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) ise yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 1,9, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 10,5 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 13,8, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,3, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 16,4 arttı.

PERAKENDE CİRO

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016'nın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 artış kaydetti. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, söz konusu ayda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,8, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 3,8 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 azalırken, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış perakende ciro ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,6, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,0 arttı.

