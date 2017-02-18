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Paraya para demediler!

Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,55 yükseldi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,76 değer kazandı. Dolar/TL bu hafta yüzde 0,81 azaldı.

Paraya para demediler!

Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,55 yükseldi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,76 değer kazandı. Dolar/TL bu hafta yüzde 0,81 azaldı.

18 Şubat 2017 Cumartesi 10:45
Paraya para demediler!
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HAFTALIK bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,55, değer kazandı, dolar yüzde 0,81 değer kaybetti.  BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 88.998,41, en düşük ise 87.504,69 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,55'lik artışla 88.830,41 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,76 artarak 146,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,72 değer kazanarak 981,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 239,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 240,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,81'lik düşüşle 3,6660 liraya, avro yüzde 0,48 değer kaybederek 3,9070 liraya geriledi.  Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,07 değer kaybetti, yatırım fonları yüzde 0,08 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.  
 

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AltınBorsaBorsa IstanbulFiyat
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