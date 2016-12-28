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Palandöken'den sahte içki uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıl yaklaşırken piyasaya sürülmeye hazır sahte ve kaçak içki ele geçirildiğine dikkati çekerek, güvenilir yerlerden alışveriş yapılmasını istedi

Palandöken'den sahte içki uyarısı
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PALANDÖKEN, yazılı açıklamasında, yılbaşı kutlamalarına sayılı günler  kala yapılan denetimlerde piyasaya sürülmeye hazır binlerce şişe alkol ele  geçirildiğini belirtti.
 
Piyasaya sürülmüş sahte içkilerin de olduğuna dikkati çeken  Palandöken, "Yeni yılda alkol alacak vatandaşlarımız kaçak olarak değil sağlıklı  koşullarda hazırlanarak satışa sunulan alkollü içecekleri tercih etmeli. Bunun  için mutlaka bilinen ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılmalı. Alkollü içki ve  sigaraların TAPDK belgeli, bandrollü olması gerekmektedir. " ifadelerini  kullandı.
 
Sahte içkiden onlarca kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan  Palandöken, "Yeni yıla sayılı günler kala yine kaçak ve sahte içki üreticileri iş  başında. Kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri, bu fırsatçılara göz açtırmamaya  çalışırken halkımız da alışverişlerinde dikkatli olmalıdır. Bu tür kaçak  üreticiler hem vergi kaybına hem de vatandaşlarımızın canlarını kaybetmesine  sebep oluyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
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Etiketler; #Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu #TESK #Bendevi Palandöken
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