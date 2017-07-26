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Palandöken'den “fırın” isyanı

"Eğer belediyelerimiz ve yerel yönetimler halka ucuz ve ücretsiz ekmek dağıtmak istiyorlarsa fırıncı esnafından alıp, öyle yardım yapsınlar

Palandöken'den “fırın” isyanı

"Eğer belediyelerimiz ve yerel yönetimler halka ucuz ve ücretsiz ekmek dağıtmak istiyorlarsa fırıncı esnafından alıp, öyle yardım yapsınlar

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:54
Palandöken'den “fırın” isyanı
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TÜRKİYE  Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kamu kurumları ve mahalli idareler esnaflığa soyundu. Mahalli idareler fırıncı oldu, ekmek satıyor. Ülke genelindeki bütün fırınlarımız kapasitelerinin çok altında, dörtte bir kapasite ile çalışıyorlar." ifadesini kullandı.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarın ülke ekonomisinin can damarı olduğuna işaret ederek, kamu kurumları ve mahalli idarelerin de esnaflığa soyunduğunu belirtti. "Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver" atasözünü hatırlatan Palandöken, "Kamu kurumları ve mahalli idareler esnaflığa soyundu.Mahalli idareler fırıncı oldu, ekmek satıyor. Ülke genelindeki bütün fırınlarımız kapasitelerinin çok altında, dörtte bir kapasite ile çalışıyorlar. Eğer yerel yönetimler halka ucuz ve ücretsiz ekmek dağıtmak istiyorlarsa fırıncı esnafından alıp, öyle yardım yapsınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yerel yönetimlerin esnaf ve sanatkarı desteklemesi gerektiğinin altını çizerek, yerel yönetimlerin haksız rekabet oluşturduklarını iddia etti. Bu rekabet karşısında esnaf ve sanatkarın direndiğini ancak son dönemde esnafın dayanma gücünün kalmadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Kamunun görevi ekmek satmak mıdır? Yine kamunun görevi misafirhaneleri otel, salonları ise düğün evi olarak işletmek midir? Pek çok yerde açık market işletiliyor. Minibüsçünün işini engelleyen sosyete pazar servisleri faaliyette. Bankalar altın alım-satımı yaparak kuyumculuk sektörüne darbe vurdular. Binlerce esnaf bu tür karar ve uygulamalardan etkilenerek dükkanlarını kapatıyor. Buna bir dur demenin zamanı geldi. Bırakın her işi erbabı yapsın. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkar bu tür yanlış uygulamalardan zarar görüyor. Esnafa bir bir darbe vurulmaya çalışılıyor.Ekmek nimettir, bununla oynamayın. Yerel yönetimler asli görevlerini yapsınlar. Yerel yönetimler tarafından satılan ekmeğin maliyetini bilen yok. Fırınlarda yanan yakıt aynı, elektrik aynı ama nasıl ucuza ekmek veriliyor bilen yok. Bu işi yapan fırıncılar milyonlarca ekmeği satamadığı için çöpe atmak zorunda. Bu da esnafın zarar etmesi ve zamanla yok olması demektir. Acele tedbir alınarak haksız rekabetin önüne geçilmeli ya da esnafa rekabet edebilecek eşit şartlar sağlanmalı."

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Anahtar Kelimeler:
FırıncılıkTürkiye Esnaf Ve Saanatkarlar OdasıEkmek
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