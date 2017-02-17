Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88151
ALTIN
146.211
DOLAR
3.6693
STERLIN
4.5813
EURO
3.9069
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaşlılık ile baş etmenin 10 adımı
Yaşlılık ile baş etmenin 10...
Lekesiz bir cilt hayal değil
Lekesiz bir cilt hayal değil
B vitamini şizofreni belirtilerini azaltıyor
B vitamini şizofreni belirtilerini azaltıyor

Ozan Erdem'in sözleri ilk değilmiş!

“Bu referandum oylamasında yüzde 50’yi geçemezsek iç savaşa hazır olun” diye açıklama yapan AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında soruşturma başlatıldı. AK Partili Erdem’in referandumla ilgili bu açıklamaları ise ilk değil

Ozan Erdem'in sözleri ilk değilmiş!

“Bu referandum oylamasında yüzde 50’yi geçemezsek iç savaşa hazır olun” diye açıklama yapan AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında soruşturma başlatıldı. AK Partili Erdem’in referandumla ilgili bu açıklamaları ise ilk değil

17 Şubat 2017 Cuma 11:17
Ozan Erdem'in sözleri ilk değilmiş!
banner404

MANİSA Soma’daki konferansta yaptığı konuşma nedeniyle AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında soruşturma başlatıldı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla savcılığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Soma Cumhuriyet Başsavcılığının, Erdem hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.
BPartililere hitap ederken “Eğer yüzde 50’yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun” sözleriyle tepki çeken Ozan Erdem’in daha önce verdiği röportajalar ve yazılarında da referandum süreciyle ilgili ilginç tespitleri ortaya çıktı.
Erdem, Soma’daki etkinliği sosyal medyadan şöyle duyurmuş:
“Bu referandum Milli olanlar ile Batıcı gayrimilli olanların oylamasıdır. Milli Devlet Aklı ve Batı Emperyalizminin mücadelesidir. İman ve ilim ile yoğrulup, aşk ve rahmet kılıcını kuşanmış milletin yeni yüzyıla vuracağı ‘EVET’ mührüdür.”
Erdem 15 Temmuz’dan sonra yerel bir gazetede yayımlanan röportajında ise yine savaşı çağrıştıran ifadelerde bulunmuş: “Sıcak çatışmalarla da artık kendisini gösteren yeni yüzyıl haçlı-siyonist ittifakına karşı olan gazamız artık net olarak hissedilecektir. Libya, Tunus, Mısır, Irak, Ukrayna, Suriye’de yaşanan sıcak savaşlar artık çevremizde değil bizzat içimizde olacak.” Erdem’in Manisa’nın 17 ilçesindeki tüm imam hatip ortaokul müdürlerine ‘Dava Şuuru ve Liderlik’ ve bazı okullarda da ‘Milli Gençlik Şuuru ve Motivasyon’ gibi seminerler verdiği öğrenildi.
İSTİFA ETTİ: ÇARPITTILAR
MANİSA’nın Soma ilçesinde referandumla ilgili partililere hitap ederken “Eğer yüzde 50’yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun” sözleri tepki toplayan AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, görevinden istifa etti. Ozan Erdem, istifa sonrası şöyle konuştu: “Sözlerim cımbızlanarak ve çarpıtılarak hiç söylemek istemediğim bir yöne çekildi. Bir çarpıtılmayla birlikte bu anlam çıkartıldı. Bu anlamın çıkartılmasına fevkalade üzgünüm.” 
KESİNLİKLE TASVİP ETMİYORUZ
Bülent Turan (AK Parti Grup Başkanvekili): Ozan Erdem’in basına yansıyan ifadelerini kesinlikle doğru bulmadığımızı, net ifadelerle reddettiğimizi belirtmek isterim. Huzur ve güven içinde milletimizin iradesini sandığa yansıtmak hepimizin görevidir.
BAKLAYI AĞZINDAN ÇIKARDI
Özgür Özel (CHP Grup Başkanvekili): Bir korku siyaseti yürütülmeye bu negatif kampanya üzerinden savunamadıkları anayasa metnine destek aranmaya çalışılmaktadır. AKP yetkililerinin söyleyip ağzından çıkaramadığı baklayı Manisa il başkan yardımcısı söylemiştir.  
KAFAMIZA MI SIKACAKSINIZ
Ümit Özdağ (Gaziantep Bağımsız Milletvekili): “Ne yapacaksınız? Kapılarımızı çalıp bizi öldürecek misiniz? Diz çöktürüp kafamıza kurşun mu sıkacaksınız? Ozan Erdem, demokratik sonucu kabul etmeden eline silah alıp kapı kapı hayırcı avcılığı mı yapacaksın?”

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ozan ErdemSomaReferandumAkhisarMehmet Nadir Yağcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısa vadeli dış borç stoku geriledi
Kısa vadeli dış borç stoku geriledi
11 kat arttı, 10 milyon dolara ulaştı
11 kat arttı, 10 milyon dolara ulaştı
Trafik sigortasına yeni model geliyor!
Trafik sigortasına yeni model geliyor!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals