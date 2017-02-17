Ozan Erdem'in sözleri ilk değilmiş!

MANİSA Soma’daki konferansta yaptığı konuşma nedeniyle AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında soruşturma başlatıldı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla savcılığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Soma Cumhuriyet Başsavcılığının, Erdem hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

BPartililere hitap ederken “Eğer yüzde 50’yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun” sözleriyle tepki çeken Ozan Erdem’in daha önce verdiği röportajalar ve yazılarında da referandum süreciyle ilgili ilginç tespitleri ortaya çıktı.

Erdem, Soma’daki etkinliği sosyal medyadan şöyle duyurmuş:

“Bu referandum Milli olanlar ile Batıcı gayrimilli olanların oylamasıdır. Milli Devlet Aklı ve Batı Emperyalizminin mücadelesidir. İman ve ilim ile yoğrulup, aşk ve rahmet kılıcını kuşanmış milletin yeni yüzyıla vuracağı ‘EVET’ mührüdür.”

Erdem 15 Temmuz’dan sonra yerel bir gazetede yayımlanan röportajında ise yine savaşı çağrıştıran ifadelerde bulunmuş: “Sıcak çatışmalarla da artık kendisini gösteren yeni yüzyıl haçlı-siyonist ittifakına karşı olan gazamız artık net olarak hissedilecektir. Libya, Tunus, Mısır, Irak, Ukrayna, Suriye’de yaşanan sıcak savaşlar artık çevremizde değil bizzat içimizde olacak.” Erdem’in Manisa’nın 17 ilçesindeki tüm imam hatip ortaokul müdürlerine ‘Dava Şuuru ve Liderlik’ ve bazı okullarda da ‘Milli Gençlik Şuuru ve Motivasyon’ gibi seminerler verdiği öğrenildi.

İSTİFA ETTİ: ÇARPITTILAR

MANİSA’nın Soma ilçesinde referandumla ilgili partililere hitap ederken “Eğer yüzde 50’yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun” sözleri tepki toplayan AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, görevinden istifa etti. Ozan Erdem, istifa sonrası şöyle konuştu: “Sözlerim cımbızlanarak ve çarpıtılarak hiç söylemek istemediğim bir yöne çekildi. Bir çarpıtılmayla birlikte bu anlam çıkartıldı. Bu anlamın çıkartılmasına fevkalade üzgünüm.”

KESİNLİKLE TASVİP ETMİYORUZ

Bülent Turan (AK Parti Grup Başkanvekili): Ozan Erdem’in basına yansıyan ifadelerini kesinlikle doğru bulmadığımızı, net ifadelerle reddettiğimizi belirtmek isterim. Huzur ve güven içinde milletimizin iradesini sandığa yansıtmak hepimizin görevidir.

BAKLAYI AĞZINDAN ÇIKARDI

Özgür Özel (CHP Grup Başkanvekili): Bir korku siyaseti yürütülmeye bu negatif kampanya üzerinden savunamadıkları anayasa metnine destek aranmaya çalışılmaktadır. AKP yetkililerinin söyleyip ağzından çıkaramadığı baklayı Manisa il başkan yardımcısı söylemiştir.

KAFAMIZA MI SIKACAKSINIZ

Ümit Özdağ (Gaziantep Bağımsız Milletvekili): “Ne yapacaksınız? Kapılarımızı çalıp bizi öldürecek misiniz? Diz çöktürüp kafamıza kurşun mu sıkacaksınız? Ozan Erdem, demokratik sonucu kabul etmeden eline silah alıp kapı kapı hayırcı avcılığı mı yapacaksın?”