ÖTV ve KDV indirimi sonrası etiketler değiştirildi

BAKANLAR Kurulu kararıyla beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan yüzde 6.7’lik Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) 30 Nisan’a kadar sıfırlanması ve mobilyada da KDV oranının aynı tarihe kadar yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi ürünlerin fiyatlarına yansımaya başladı. Beyaz eşya ve mobilyada yüzde 10’a varan indirimler mağazalarda etiketlerde yer almaya başladı.

İNDİRİMİ DUYDU 30 YILDIR KULLANDIĞI MAKİNASINI DEĞİŞMEYE GELDİ

Edirne’de yaşayan bir vatandaş açıklanan indirimin ardından ilk gün, 30 yıldır kullandığı çamaşır makinesini değiştirmek için beyaz eşya mağazasına gitti. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Edirneli vatandaş Selahattin Demiroca eşine çamaşır makinesi alarak sürpriz yapmayı planladığını anlattı. Demiroca, “En son 30 yıl önce beyaz eşya almıştık. Eskiyen çamaşır makinemizi değiştirmeyi istiyoruz. Uygulama bizi çok memnun etti” dedi. Soner Deniz ise, evlenmeyi planladığını, ÖTV indiriminden faydalanmak istediğini kaydetti.

FIRSATLAR DÖNEMİ

Beyaz eşya mağazası satış müdürü Osman Akbulutlar, “Kur artışlarından dolayı son günlerde beyaz eşya ve dayanıklı tüketim mallarında ister istemez zam yaşanmıştı. ÖTV’nin sıfırlanmasıyla nişanlı çiftlerimiz, yeni evlenecek olanlar ve uzun yıllar evli olup beyaz eşyalarını yenilemek isteyenler bize şimdiden talep göstermeye başladı. ÖTV indiriminin ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Beyaz eşya piyasasının hareketlendiğini anlatan Akbulutlar, “Örneğin 1.500 liralık bir buzdolabı aldığımızda ÖTV indirimiyle bu 1.400 liraya düşüyor. 3 bin liralık üründe fiyat 2 bin 800 liraya düşüyor. Bu tüketici için de dolar artışları ve zamlardan sonra bir fırsata dönüştü” dedi.

Mobilya mağazası müdürü Ramazan Kıran da mutfak takımı, salon takımı ve yatak odası takımları gibi mobilyaların fiyatlarının yüzde 10 düşürüldüğünü söyledi. Söz konusu indirimin özellikle yeni evlenecek çiftler için fırsat yarattığını dile getiren Kıran, “KDV’nin düşürülmesiyle birlikte müşterilerimizden yoğun rağbet görüyoruz. 30 Nisan’a kadar mobilyasını yenilemek isteyen ve düğün hazırlığında olan çiftlerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Çiftlerimiz mağazamıza gelsinler yüzde 10 indirimle mobilyalarını alsınlar” ifadelerini kullandı.

MOBİLYA UCUZKEN ALIN

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, KDV indiriminin ardından fiyatların yüzde 10 ucuzlayacağını belirterek, ihtiyacı olan vatandaşların biran önce mobilyalarını almasını önerdi. Güleç, şunları kaydetti:

“İlkbaharla beraber insanlar mobilya alıyor. Vatandaşlarımız yüzde 10 daha ucuza mobilya alacak. Yüzde 10 önemli bir rakam mobilyada. Düşünün 5 bin liralık bir koltuğun yüzde 10 ucuzlaması 500 lira civarında daha ucuza mobilya alınması demek. Mobilya sektörümüzde hem tüketicimiz kazanacak hem kayıt dışılığının azalmasına çok büyük katkı olacak hem de üreticilerimiz ve satıcılarımız biraz daha cirolarını arttıracaklar. Vatandaşlarımıza bu 3 ay zarfında mobilya ihtiyaçlarını karşılamalarını tavsiye ediyoruz. U ucuzken alsınlar.”

KÜÇÜK EV ALETLERİNDE EN AZ % 6.7 İNİYOR

Beyaz eşyaya gelen ÖTV indirimini değerlendiren Conti Ev Aletleri Genel Müdürü Türker Tarhan, Nisan ayı sonuna kadar uygulanması planlanan ÖTV indiriminin sektöre hareketlilik getireceğini söyledi. Tarhan, “Özellikle son kullanıcıların alışveriş eğilimlerinin az olduğu sıkıntılı bir dönemde ÖTV indiriminin olması sektörü rahatlatacak. Fiyat düşüşü ürüne göre değişiklik gösterecektir fakat ortalama yüzde 6 fiyat düşüşü gerçekleşir” dedi.