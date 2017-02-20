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Otoparklarda yeni dönem!

İstanbul'da günlük ortalama 150 bin araca hizmet veren İSPARK’ta artık kredi kartı ve İstanbulkart’la ödeme yapılabilecek

Otoparklarda yeni dönem!

İstanbul'da günlük ortalama 150 bin araca hizmet veren İSPARK’ta artık kredi kartı ve İstanbulkart’la ödeme yapılabilecek

20 Şubat 2017 Pazartesi 09:06
Otoparklarda yeni dönem!
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SÜRÜCÜLER tüm otoparklarda İstanbulkart'ı akıllı ödeme cihazlarına ve el terminallerine okutarak ödeme yapabiliyor. Kredi kartı ise şu anda  20 otoparktaki otomatik ödeme noktalarında geçerli.  İSPARK, otoparklardaki giriş-çıkışı hızlandırmak için tüm otoparklarda İstanbulkart'la ödeme kolaylığı getirdi.
İSPARK'ın kent genelinde bulunan tüm katlı, açık ve yol üstü otoparklarında artık İstanbulkart ile ödeme yapılabiliyor. İstanbulkart ile ödemeler, İSPARK görevlilerinin kullandığı el terminalleri üzerinden alınıyor.
Sürücülerin kredi kartı ile ve nakit olarak ödeme yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla katlı ve açık otoparklara akıllı ödeme cihazları da konuldu.  Şimdilik 20 otoparkta hizmet vermeye başlayan ödeme noktalarının yakın dönemde tüm açık ve katlı otoparklarda da hizmete alınacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
OtoparkİSPARKİstanbulİstanbulkart
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