Otomotivde ÖTV indirimi yapılacak mı?

GÜNDEME ilişkin soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, " Ekonomide büyüme tarafında aşağı yönlü giden eğim yukarı gidecek. Bu yönde gelişmeler var" dedi. Ekonomide hareketlilik getirecek bir takım insiyatifler aldıklarını belirten Ağbal "Yeni açıkladığımız teşvikler ve vergi indirimleri alışverişi canlandırdı, piyasayı hareketlendirdi" ifadesini kullandı. Ağbal referandumdan sonra yatırımlarda patlama olacağını söyledi. Ağbal 2017'de hiçbir vergide artış yapmayacaklarını belirtti.

Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle;

Eylül ayında bankacılık sistemiyle yeni kararlar aldık. Ekonomiye hareketlilik getirecek hareketlerde bulunduk. Beyaz eşyada indirime gittik. Birçok sektör bu ana sektörlerden etkileniyor. Ekonomide özellikle büyüme tarafından üçüncü çeyrelte yukarı doğru büyüyeceğiz. Enflasyon konusunda son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Piyasa alışverişi canlandıracak geçici tedbirler almamız gerekiyor. Gerek faizsiz kredi, gerek kobilere destek veriyoruz. İhracat sektörü için destek paketi hazırladık. 2017 yılı yatırımları için yeni bir teşvik paketi açıkladık. 2017 yılında ekonomi noktasında patlama noktasına geleceğiz.

İŞSİZLİK PRİMİ DE SİGORTASI DA HER ŞEYİ DEVLETTEN

İndirim kararlarını açıkladık, ekonomide canlanma oldu. Birtakım vergilerde indirime gitsek de bizim vergi maliyetlerimizi canlandıracak. Cumhurbaşkanımızın başlattığı bir kampanya var. 2016 yılının Aralık ayına göre 2017 yılında istihdam edilecek her çalışan için işsizlik primi de sigortası da her şeyi devletten.

Referandum olsa da olmasa da ekonomiyi canlandırmak bizim görevimiz. 2017 yılı için vergi kesintisi olmayacak. Ekonomide eğer bu tedbirleri almazsanız ekonomik gelişmeyi sağlayamazsınız. Öbür türlü ekonomiyi kendi haline bırakırsanız o zaman üretim olmaz, o zaman ihracat olmaz. Beyaz eşya da ve mobilya da 1 milyar liralık bir maliyet var. Piyasada meydana gelecek olan maliyet bu tutarı aşağıya çekecek. Diğer vergi ve gelir artışı bunu komplans eder.

VERGİ İNDİRİMİ YOK AMA...

Şu anda beyaz eşya ve konut sektöründe geçici vergi indirim yaptık. Bu sektörler dışında vergi indirimimiz yok. Otomotiv sektröü ile ilgili yerli üretimin arttırlıması ve bu manada ileriye dönük yatırımların teşvik edilmesi bakımından sektörün talepleri oldu. Otomotiv sektörü katma değere çk önemli bir değer katmaktadır. Özellikle yerli üretimin arttırılması bakımından ne gibi talepleriniz olursa Ekonomi Bakanlığı olarak çözmeye hazırız. Otomotivde ÖTV indirimi olmayacak. Yanlış anlaşılmasın.

YABANCIYA KONUT SATIŞI

Türkiye bölgesi huzur ülkesi. Turistler artık sadece tatil yapmak değil insanların arasına karışmak istiyor. İnsanlar gelip Türkiye'd konut edinmek, iş yeri edinmek istiyorlar. Türkiye'de 1 milyon değerinde konut edinenlere vatandaşıl getiridik. Yabancılara konut satışında katma değer vergisini yok ediyoruz. Otele gelen 7 gün kalıp gidiyor, ama evi olan 7/24 kalıyor. İspanya'ya baktığımızda ciddi anlamda bu alanda yatırım yapılmıştır.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE İNDİRİM

Borcunu sürekli ödeyenlere, mükellefimiz yani zirai ticari sanayi kazancı olan mükellefimiz geçtiğimiz yıllarda bütün vergilerini süresinde ödemiş, her bakımdan karnesi pekiyi olan mükefllemizin karnesine bakıyoruz. O yıl ödeyeceği bir vergi var biz onun üzerine hesaplama yapıyoruz. Diyelim 100 bin lira vergisi çıkmış, 5 bin lirasından vazgeçiyoruz.

Biz bugün bordrolu çalışanların hesaplanan vergisi var. Mesela asgari ücretle çalışan bekar birisi için, 2976 lira vergi ödemesi gerekiyor ama biz bundan 1600 ya indiriyoruz. Bu uygulamayı 2008 yılından beri uyguluyoruz. Bekarda yüzde 53, evli eşi çalışmıyor yüzde 64 vergisini almaktan vazgeçiyoruz. Evli ve 3 çocuğu var eşi çalışmıyor, yüzde 93'ünden vazgeçiyoruz. Bu çereçevede en son 23 milyarlık vergiden vazgeçmişiz. Vergi tarifesi var biliyorsunuz. Onun için bugün yapmış olduğumuz yüzde 5'lik indirim ticari, sanayi ve zirai çalışanlarımıza yapılmıştır.Asgari ücret 1404 liranın altına düşmemesi için indirim yapacağız.

VARLIK FONUNDA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Eğer ekonomi olarak Türkiye ekonomisini güçlendireceksek Varlık Fonu'na ihtiyacımız var. Devlet olarak sahip olduğumuz varlıkların harekete geçirmek ekonominin faydasına kullanmak. Varlıkları bir kayaç etkisiyle kullanacağız. Birçok ülke bu aracı kullanıyor. Türkiye neden kullanmasın.

Türkiye Varlık Fonu'nun kuracağı şirketler vergiden muaf, ama şu anda devredilen şirketler vergi ödemek zorunda. Bu şirketlerde personel, mali, stratejik politikaları aynen devam edecek.