Otomotiv üretimi ocakta yüzde 9 arttı

OTOMOTİV Sanayii Derneği (OSD) ocak ayına ait üretim, ihracat ve satış değerlendirme raporunu açıkladı. Buna göre, ocak ayında 2016'nın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 31, otomobil üretimi ise yüzde 61 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 128 bin adet, otomobil üretimi ise 94 bin adet düzeyinde gerçekleşti.Ocak ayında toplam pazar yüzde 7 büyüyerek 36 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 büyüdü ve 26 bin adet oldu.Ticari araç grubunda, geçen ay üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 daralırken, hafif ticari araç grubunda yüzde 15 düşüş görüldü. Ağır ticari araç grubunda ise yüzde 72 seviyesinde artış yaşandı. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise yüzde 1'lük büyümeyle sonuçlandı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 3 büyürken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 20 geriledi.Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 50 artarken otomobil ihracatı ise yüzde 98 oranında artış kaydetti. Bu dönemde, toplam ihracat 103 bin, otomobil ihracatı ise 76 bin adet düzeyinde gerçekleşti.Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 35, avro bazında yüzde 38 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2,08 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 143 artarak 913 milyon dolar seviyesine yükseldi. Avro bazında otomobil ihracatı da yüzde 148 artarak 858 milyon avroya çıktı.