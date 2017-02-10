banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88967
ALTIN
144.767
DOLAR
3.6739
STERLIN
4.5933
EURO
3.9097
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
WhatsApp bundan sonra çok daha güvenli!
WhatsApp bundan sonra çok daha...

Otomotiv üretimi ocakta yüzde 9 arttı

Türkiye'de otomotiv üretimi ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 128 bin adet oldu. Söz konusu dönemde yüzde 61 artış gösteren otomobil üretimi ise 94 bin düzeyinde gerçekleşti

Otomotiv üretimi ocakta yüzde 9 arttı

Türkiye'de otomotiv üretimi ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 128 bin adet oldu. Söz konusu dönemde yüzde 61 artış gösteren otomobil üretimi ise 94 bin düzeyinde gerçekleşti

10 Şubat 2017 Cuma 12:33
Otomotiv üretimi ocakta yüzde 9 arttı
banner404

OTOMOTİV Sanayii Derneği (OSD) ocak ayına ait üretim, ihracat ve satış değerlendirme raporunu açıkladı. Buna göre, ocak ayında 2016'nın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 31, otomobil üretimi ise yüzde 61 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 128 bin adet, otomobil üretimi ise 94 bin adet düzeyinde gerçekleşti.Ocak ayında toplam pazar yüzde 7 büyüyerek 36 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 büyüdü ve 26 bin adet oldu.Ticari araç grubunda, geçen ay üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 daralırken, hafif ticari araç grubunda yüzde 15 düşüş görüldü. Ağır ticari araç grubunda ise yüzde 72 seviyesinde artış yaşandı. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise yüzde 1'lük büyümeyle sonuçlandı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 3 büyürken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 20 geriledi.Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 50 artarken otomobil ihracatı ise yüzde 98 oranında artış kaydetti. Bu dönemde, toplam ihracat 103 bin, otomobil ihracatı ise 76 bin adet düzeyinde gerçekleşti.Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 35, avro bazında yüzde 38 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2,08 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 143 artarak 913 milyon dolar seviyesine yükseldi. Avro bazında otomobil ihracatı da yüzde 148 artarak 858 milyon avroya çıktı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Otomotiv üretimiTürkiyeOcak AyıOSD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dizel sayısı 10 yılda yüzde 400 arttı
Dizel sayısı 10 yılda yüzde 400 arttı
Enerjide dışa bağımlılık ve pahalılık büyük sorun
Enerjide dışa bağımlılık ve pahalılık büyük sorun
Otomotiv üretimi ocakta arttı
Otomotiv üretimi ocakta arttı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals