Otomotiv üretimi ocakta arttı

2017 yılının Ocak ayında toplam pazar yüzde 7 oranında artarak 36 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında arttı ve 26 bin adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılının Ocak ayında üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 oranında daralırken, hafif ticari araç grubu yüzde 15 oranında daraldı, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 72 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklıdır. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise yüzde 1 oranında artış ile sonuçlandı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 3 artarken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 20 geriledi.

2017 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 50 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 98 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 103 bin adet, otomobil ihracatı ise 76 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 35, Euro bazında yüzde 38 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2,08 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 143 artarak 913 Milyon $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 148 artarak 858 Milyon seviyesine yükseldi.