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Otomotiv 5.5 yılın rekorunu kırdı!

Türkiye'nin ihracat lideri otomotiv sektörü, ocak ayında, son 66 ayın en yüksek ihracat artışına imza attı

Otomotiv 5.5 yılın rekorunu kırdı!

Türkiye'nin ihracat lideri otomotiv sektörü, ocak ayında, son 66 ayın en yüksek ihracat artışına imza attı

03 Şubat 2017 Cuma 11:29
Otomotiv 5.5 yılın rekorunu kırdı!
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TÜRKİYE otomotiv sektörü ocak ayında yüzde 36,8 arttı. Böylece, aylık bazda son 66 ayın en yüksek ihracat artışına imza attı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlenen bilgilere göre, otomotiv sektörü, 2016 yılı ocak ayında 1 milyar 512 milyon 312 bin dolar olan ihracatını, bu yılın aynı ayında yüzde 36,8'lik rekor artışla 2 milyar 69 milyon 424 bin dolara taşıdı.
Öte yandan Türkiye'nin genel ihracatındaki payını yüzde 19,7'ye çıkaran otomotiv, sektörel ihracat liderliğini de sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
TİMTürkiye İhracatçılar MeclisiIhracatOtomotiv
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