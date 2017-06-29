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Otomobil alırken bunlara dikkat edin

Otomobil alacaklar, aracı satın almadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirildi

Otomobil alırken bunlara dikkat edin

Otomobil alacaklar, aracı satın almadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirildi

29 Haziran 2017 Perşembe 21:22
Otomobil alırken bunlara dikkat edin
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Dahaiyiyasam.com’un yetkililerinden Kutsal Amaç Kuruhan araç satın almadan önce dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Öncelikle aracın dış görünüşe bakılması gerektiğini belirten Kuruhan, "Otomobilin etrafındaki çizikler, sıyrıklar ya da çıkmış boyalar bir kazanın habercisi olabilir. Alacağınız otomobilin hiçbir kazası olmadığını söyleyen satıcıya itibar etmeyin ve aracı güvenli bir tamirciye götürüp aracın hasarlarını detaylıca öğrenin. Unutmayın alacağınız otomobil için ufak bir miktarda bir tamir masrafı vermek kafanızdaki soruları rahatlatacaktır.  Ruhsatta bulunan motor ve şase numaralarının birbiri ile aynı olup olmadığına bakın. Alacağınız otomobilin çalıntı olup olmadığını böyle öğrenebilirsiniz” dedi. Kuruhan, dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı: ”İpotekli veya hacizlik bir otomobil almamaya özen gösterin. Bunun için aracı çeşitli devlet dairelerinde soruşturun. Aracı hava koşullarının iyi bir günde test edin. Aracın nasıl olduğunu ancak böyle anlayabilirsiniz. Otomobilin lastiklerini kontrol edin ve tümünün aynı marka olmasına özen gösterin. Bu daha sonra başınıza dert açabilir. Otomobilin motoruna bir göz atın. Kaputtaki kablo sistemlerini inceleyin ve yağ buluntusu olup olmadığını kontrol edin. Direksiyonun hareketleri, motor kayışları, aynalar gibi detayları asla atlamayın! Sonrasında size masraf çıkarabilir. Arabayı sürmek isteyin. Araç hareket halindeyken egzoza ve egzozun seslerine dikkat edin. Gaz, debriyaj ve fren kontrolünü deneyin. Araçtan gelebilecek olan farklı seslere kulak verin. Otomobilin hareket halindeyken sarsılması da sizin için iyi bir gelişme olmayacaktır. Aracın sicil kaydını inceleyin ve daha önce kaza yapmamış olmasına özen gösterin. Plaka içinde aynı araştırmayı yapmanızda fayda var. Unutmayın ki alacağınız otomobilin uygun fiyatlı olması bütçe için her ne kadar olumlu bir gelişme olsa da aklınızda soru işaretleri bırakmalı. Araç hakkında internetten bilgi toplayarak ve galeriler ile görüşerek ortalama bir fiyat çıkarın. Bu fiyat satıcının koyduğu fiyatın çok üzerinde ya da çok altında ise başka araçlara da göz gezdirmeyi unutmayın."

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Otomobil
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