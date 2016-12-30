Otomatik katılımda son 2 gün

TÜRKİYE'DE tasarrufların artırılması amacıyla kamu ve özel sektörde çalışanların işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılımını öngören süreç 1 Ocak'ta başlıyor. Yeni yılla birlikte sisteme ilk etapta bin ve üzerinde istihdamı olan özel sektör çalışanları dahil edilecek. Personel sayısı 250 ila bin olan özel sektör, kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017'de, çalışan sayısı 100 ila 249 olan işverene bağlı özel sektörde bulunanlar ise 1 Temmuz 2017'den itibaren sisteme geçecek. Buna göre kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren veya yeni işe giren 45 yaşını doldurmamış çalışanların ücretinden kesilecek asgari katkı payı miktarı, prime esas kazancın yüzde 3'ü olacak.

SİSTEMDE KALANA BİN LİRALIK KATKI

Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 devlet katkısı teşviki verilecek. Çalışanlara 2 aylık cayma süresi tanınacak. Bu süre sonunda sistemde devam etmeye karar verenlere bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak. Emeklilik halinde ise hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin yüzde 5'i oranında ek devlet katkısı teşviki verilecek. Otomatik katılım sistemine şartları taşıyan tüm çalışanlar dahil olacak. Çalışanlar otomatik katılım kapsamı dışındaki BES sözleşmesiyle otomatik katılım sistemine devam edemeyecek.

İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşverenler ise otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş 18 emeklilik şirketinden en az biri ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorunda olacak. Sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacak işveren, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılmasını sağlayacak.

Hazine Müsteşarlığınca söz konusu uygulamaya çalışanların katılımını görebilmek amacıyla 2014 yılında bir pilot çalışma yapıldı. Buna, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'dan toplam 7 işveren ve 604 çalışan katıldı. Pilot proje kapsamında çalışanlar, işverenleri tarafından otomatik olarak BES'e dahil edildi. Çalışanlara bireysel emeklilik mevzuatına uygun olarak 60 gün içinde sistemden ayrılma imkanı verildi. Söz konusu süre sonunda 604 çalışandan yalnızca 4'ü bu hakkı kullanırken, çalışanların yüzde 99'u sistemde kalmayı tercih etti.