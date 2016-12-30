Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77980
ALTIN
131.573
DOLAR
3.5249
STERLIN
4.3330
EURO
3.7117
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
banner416
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

Otomatik katılımda son 2 gün

BES’e otomatik katılım 1 Ocak’ta başlıyor. Prime esas kazançlarından yüzde 3 kesinti yapılacak. Çalışanlara yüzde 25 devlet katkısının yanısıra bin lira tutarında da teşvik sağlanacak

Otomatik katılımda son 2 gün

BES’e otomatik katılım 1 Ocak’ta başlıyor. Prime esas kazançlarından yüzde 3 kesinti yapılacak. Çalışanlara yüzde 25 devlet katkısının yanısıra bin lira tutarında da teşvik sağlanacak

30 Aralık 2016 Cuma 08:37
Otomatik katılımda son 2 gün
banner404

TÜRKİYE'DE tasarrufların artırılması amacıyla kamu ve özel sektörde çalışanların işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılımını öngören süreç 1 Ocak'ta başlıyor. Yeni yılla birlikte sisteme ilk etapta bin ve üzerinde istihdamı olan özel sektör çalışanları dahil edilecek. Personel sayısı 250 ila bin olan özel sektör, kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017'de, çalışan sayısı 100 ila 249 olan işverene bağlı özel sektörde bulunanlar ise 1 Temmuz 2017'den itibaren sisteme geçecek. Buna göre kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren veya yeni işe giren 45 yaşını doldurmamış çalışanların ücretinden kesilecek asgari katkı payı miktarı, prime esas kazancın yüzde 3'ü olacak.
SİSTEMDE KALANA BİN LİRALIK KATKI
Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 devlet katkısı teşviki verilecek. Çalışanlara 2 aylık cayma süresi tanınacak. Bu süre sonunda sistemde devam etmeye karar verenlere bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak. Emeklilik halinde ise hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin yüzde 5'i oranında ek devlet katkısı teşviki verilecek. Otomatik katılım sistemine şartları taşıyan tüm çalışanlar dahil olacak. Çalışanlar otomatik katılım kapsamı dışındaki BES sözleşmesiyle otomatik katılım sistemine devam edemeyecek.

İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşverenler ise otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş 18 emeklilik şirketinden en az biri ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorunda olacak. Sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacak işveren, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılmasını sağlayacak.
 Hazine Müsteşarlığınca söz konusu uygulamaya çalışanların katılımını görebilmek amacıyla 2014 yılında bir pilot çalışma yapıldı. Buna, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'dan toplam 7 işveren ve 604 çalışan katıldı. Pilot proje kapsamında çalışanlar, işverenleri tarafından otomatik olarak BES'e dahil edildi. Çalışanlara bireysel emeklilik mevzuatına uygun olarak 60 gün içinde sistemden ayrılma imkanı verildi. Söz konusu süre sonunda 604 çalışandan yalnızca 4'ü bu hakkı kullanırken, çalışanların yüzde 99'u sistemde kalmayı tercih etti.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Otomatik KatılımBeşBireysel Emeklilik Sistemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
THY'den sahte iş ilanı uyarısı
THY'den sahte iş ilanı uyarısı
'Kombileri kapatın' uyarısı
'Kombileri kapatın' uyarısı

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals