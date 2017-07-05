Otogaza indirim geldi

PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası’nın duyurusuna göre (PÜİS) bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatında ise 8 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından otogazın litre fiyatı İstanbul’da ortalama 2,81 liradan 2,73 liraya, Ankara ve İzmir’de 2,77 liradan 2,69 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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