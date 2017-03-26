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Örtü altı tarım üretimi artıyor

Türkiye'de geçen yıl örtü altında yaklaşık 6,7 milyon ton sebze, 422 ton meyve ve 1,1 milyar süs bitkisi üretildi. Örtü altında sebze-meyve üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 6,7 arttı

Örtü altı tarım üretimi artıyor

Türkiye'de geçen yıl örtü altında yaklaşık 6,7 milyon ton sebze, 422 ton meyve ve 1,1 milyar süs bitkisi üretildi. Örtü altında sebze-meyve üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 6,7 arttı

26 Mart 2017 Pazar 13:24
Örtü altı tarım üretimi artıyor
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GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre, 2016'da örtü altında üretilen sebze ve meyve üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artarak 7 milyon 165 bin 241 ton olarak gerçekleşti. Üretimin 6 milyon 743 bin 85 tonu sebze, 422 bin 156 tonu da meyveden oluştu. 2015 yılında örtü altında 6 milyon 346 bin 770 tonu sebze, 368 bin 297 tonu da meyve olmak üzere, toplam 6 milyon 715 bin 67 ton sebze-meyve üretilmişti.

Kayıtlara göre örtü altı tarım ile geçen yıl 41 çeşit sebze ve meyve yetiştirildi. Toplam üretimin yarıdan fazlasını ise domates oluşturdu.

Geçen yıl örtü altında 3 milyon 614 bin 472 ton domates, 1 milyon 77 bin 783 ton hıyar, 701 bin 532 ton karpuz, 414 bin 58 ton sivri biber, 291 bin 314 ton patlıcan, 165 bin 386 ton kavun, 143 bin 150 ton kabak (sakız), 103 bin 413 ton dolmalık biber üretildi.

Bakla, bamya, börülce, brokoli, dereotu, enginar, taze fasulye, ıspanak, lahana, marul, maydanoz, nane, pepino, pırasa, roka, sarımsak, semizotu, soğan, tere, kırmızı turp, beyaz turp da örtü altında üretilen diğer ürünler arasında yer aldı.

Öte yandan, geçen yıl 168 bin 191 ton çilek, 252 bin 149 ton muz, 918 ton üzüm, 728 ton kayısı, 60 ton şeftali, 110 ton erik de seralarda üretildi.

Örtü altı alan da sebze, meyve üretimi de arttı

Türkiye'de 2007 yılında 494 bin 239 dekar olarak belirlenen örtü altı alanı 10 yılda yaklaşık yüzde 40 artarak 2016 yılında 691 bin 706 dekara yükseldi. Bunun 80 bin 120 dekarı cam sera, 328 bin 745 dekarı plastik sera, 112 bin 974 dekarı yüksek tünel, 169 bin 867 dekarı da alçak tünelden oluştu.

Örtü altı alanlarda üretilen sebze-meyve miktarı da 10 yılda yaklaşık yüzde 41,8 artış gösterdi.

Serada süs bitkisi üretimi

Bu arada, geçen yıl 1 milyar 107 milyon 598 bin 132 süs bitkisi serada üretildi. Üretimin 591 milyon 355 bin 930'unu karanfil, 128 milyon 63 bin 850'sini gerbera, 121 milyon 700 bin 602'sını dış mekan süs bitkileri, 88 milyon 712 bin 270'ini gül, 41 milyon 565 bin 925'ini kasımpatı, 33 milyon 522 bin 715'ini de iç mekan süs bitkileri oluşturdu.

Anemon, fresia, glayöl, gypsohilla, iris, lale, zambak, lisianthus, nergiz, orkide, altınbaşak, statice, sümbül, şebboy örtü altında üretilen diğer süs bitkileri arasında yer aldı.

2015 yılında serada 1 milyar 192 milyon 493 bin 82 süs bitkisi üretilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Örtü Altı Tarımüretim
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