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Operatörler taşraya "4,5G"yi götürmek için yarışacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca nüfusu 500'den az olan ve mobil haberleşme altyapısı olmayan bin 472 yerleşim yeri de 4,5G hizmeti kapsama alanına dahil edilecek. Söz konusu yerleşim yerlerine baz istasyonu kurulması amacıyla 13 Mart'ta yapılacak ihalede 3 operatör yarışacak

Operatörler taşraya "4,5G"yi götürmek için yarışacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca nüfusu 500'den az olan ve mobil haberleşme altyapısı olmayan bin 472 yerleşim yeri de 4,5G hizmeti kapsama alanına dahil edilecek. Söz konusu yerleşim yerlerine baz istasyonu kurulması amacıyla 13 Mart'ta yapılacak ihalede 3 operatör yarışacak

12 Şubat 2017 Pazar 16:14
Operatörler taşraya "4,5G"yi götürmek için yarışacak
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ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, nüfusu 500'den az olan ve mobil haberleşme altyapısı olmayan bin 472 yerleşim yeri 4,5G hizmeti kapsama alanına dahil edilmesi amacıyla 13 Mart'ta ihale yapılacak. 

Alınan bilgiye göre, Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında, Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yaptığı çalışmayla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanına kayıtlı GSM iletişim altyapısı olmayan, kırsal kesimde bulunan, yüksek maliyet alanlarından oluşan ve nüfusu 500'den az olan bin 472 yerleşim yeri belirlendi.

Mobil kapsama oranı nüfus bakımından yüzde 99'un üzerinde olan Türkiye'de, coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle bazı köylere işletmeciler tarafından 4,5G hizmeti verilemiyor. 

Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için tüm masrafları Evrensel Hizmet Bütçesi'nden karşılanmak üzere söz konusu yerlere 4,5G hizmeti götürebilmek için Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projesi hazırlandı. 

Proje kapsamında 4,5G hizmetinin götürülmesi amacıyla bin 472 yerleşim yerine baz istasyonu kurulması için 13 Mart'ta ihale yapılacak. İhalenin tamamlanmasının ardından işe başlama tarihinden itibaren 36 ayda söz konusu çalışma tamamlanacak. GSM operatörleri (Turkcell, Vodafone, Avea) kurulan bu tek baz istasyonu üzerinden hizmet sunabilecek. 

Nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan bin 799 yerleşim yerinin kapsama alanına dahil edilmesiyle amacıyla yürütülen proje de geçen yıl tamamlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
OperatörTüikBtk
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