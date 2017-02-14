OPEC üretim kesintisini daha fazla uzatacak mı?

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, ilk verilerin Aralık ayında yapılan üretimin kısılması anlaşmasına uyum oranını çok yüksek olduğuna işaret ettiğini, arzın kısılması anlaşmasının 2017'de petrol stoklarını 5 yıllık ortalamaya geri getireceğine güvendiğini söyledi. Barkindo, "Petrol piyasasında yeniden dengelenme süreci, ortada olan nedenlerden dolayı büyük olasılıkla hepimizin görmeyi arzu ettiği kadar hızlı olmayacak. Bu nedenler arasında stok seviyesinin hali hazırda aşırı yüksek olması da var" diye konuştu. Barkindo, üretimin kısılmasına yönelik anlaşmanın Haziran'dan sonraya uzatılmasını konuşmak için ise çok erken olduğunu belirtti.