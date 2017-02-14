Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -6°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88578
ALTIN
144.620
DOLAR
3.6731
STERLIN
4.5957
EURO
3.8936
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?

OPEC üretim kesintisini daha fazla uzatacak mı?

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, "Üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasını konuşmak için çok erken" dedi

OPEC üretim kesintisini daha fazla uzatacak mı?

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, "Üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasını konuşmak için çok erken" dedi

14 Şubat 2017 Salı 09:35
OPEC üretim kesintisini daha fazla uzatacak mı?
banner404

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, ilk verilerin Aralık ayında yapılan üretimin kısılması anlaşmasına uyum oranını çok yüksek olduğuna işaret ettiğini, arzın kısılması anlaşmasının 2017'de petrol stoklarını 5 yıllık ortalamaya geri getireceğine güvendiğini söyledi. Barkindo, "Petrol piyasasında yeniden dengelenme süreci, ortada olan nedenlerden dolayı büyük olasılıkla hepimizin görmeyi arzu ettiği kadar hızlı olmayacak. Bu nedenler arasında stok seviyesinin hali hazırda aşırı yüksek olması da var" diye konuştu. Barkindo, üretimin kısılmasına yönelik anlaşmanın Haziran'dan sonraya uzatılmasını konuşmak için ise çok erken olduğunu belirtti.

banner355
Anahtar Kelimeler:
OPECMuhammed BarkindoPetrolPiyasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Fed faizleri artırmak için harekete geçmeli'
'Fed faizleri artırmak için harekete geçmeli'
Altında ibre aşağı yönde
Altında ibre aşağı yönde
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals