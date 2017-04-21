On binlerce aracını geri çağırdı

ELEKTRİKLİ otomobil üreticisi Tesla, el frenlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle Model S ve Model X serisi 53 bin aracını servislere geri çağırdı.

Tesla, geri çağrılan araçların Şubat-Ekim 2016 arasında üretildiğini ve sadece yüzde 2'sinin sorundan etkilendiğini ancak tamamının servislere çağrıldığını belirtti.

Tesla, 2016 yılında toplam 83.922 araç üretti.