On binlerce aracını geri çağırdı

ELEKTRİKLİ otomobil üreticisi Tesla, el frenlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle Model S ve Model X serisi 53 bin aracını servislere geri çağırdı.
Tesla, geri çağrılan araçların Şubat-Ekim 2016 arasında üretildiğini ve sadece yüzde 2'sinin sorundan etkilendiğini ancak tamamının servislere çağrıldığını belirtti.
Tesla, 2016 yılında toplam 83.922 araç üretti.
ELEKTRİKLİ otomobil üreticisi Tesla, el frenlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle Model S ve Model X serisi 53 bin aracını servislere geri çağırdı.