Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92520
ALTIN
150.334
DOLAR
3.6422
STERLIN
4.6636
EURO
3.8956
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Hepatit B hastalığı tarih oluyor
Hepatit B hastalığı tarih oluyor

On binlerce aracını geri çağırdı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 53 bin aracını servislere geri çağırdı

On binlerce aracını geri çağırdı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 53 bin aracını servislere geri çağırdı

21 Nisan 2017 Cuma 10:05
On binlerce aracını geri çağırdı
banner404

ELEKTRİKLİ otomobil üreticisi Tesla, el frenlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle Model S ve Model X serisi 53 bin aracını servislere geri çağırdı. 
Tesla, geri çağrılan araçların Şubat-Ekim 2016 arasında üretildiğini ve sadece yüzde 2'sinin sorundan etkilendiğini ancak tamamının servislere çağrıldığını belirtti. 
Tesla, 2016 yılında toplam 83.922 araç üretti.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Elektrikli OtomobilTeslaModel SModel X
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternette adil kullanım kotası kalkıyor
İnternette adil kullanım kotası kalkıyor
Av yasağı başladı, balık zamlandı
Av yasağı başladı, balık zamlandı
Haftalık izin hakları yok!
Haftalık izin hakları yok!

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals