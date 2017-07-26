Öğretmenleri uzaya taşıyan program tamamlandı

DOLAYLI olarak 3 milyon öğrenciye erişen program bu yıl 14-27 Haziran tarihleri arasında ABD Uzay ve Roket Merkezi’nde gerçekleştirildi.Şimdiye kadar 62 ülkeden 2 bin 776 eğitimcinin mezun olduğu ve yaklaşık 3 milyon öğrenciye erişen programa 2013 yılından bu yana katılan Türkiye’yi temsilen; bu sene Aydın, Çanakkale, İstanbul, İzmir ve Kayseri’deki orta öğretim kurumlarından seçilen sekiz öğretmen iştirak etti.33 farklı ülkeden toplam 200 öğretmenin dahil olduğu 2017 programında; 45 saatlik sınıf ve keşif odaklı laboratuvar çalışmaları gerçekleştirildi. Program kapsamında yüksek performanslı jet simülasyonu, senaryo tabanlı uzay görevleri, kodlama, kara ve suda hayatta kalma eğitimi ve interaktif uçuş dinamiği programları gibi eğitimler verildi. Fen ve matematik branşlarında görev alan eğitimciler, bir hafta boyunca fen, uzay araştırması ve liderlik becerilerini geliştirme odaklı eğitim aldı.

“Honeywell olarak bilime yatırım yaparak bugünün öğrencilerinin, geleceğin bilim insanı ve mühendisleri olması için ihtiyaç duyacakları tüm araçlara sahip olmasını sağlıyoruz” diyen Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı Orhan Geniş, “İnsanlığın gelişimi için yeni bilim insanlarının yetişmesi, onların yaptığı buluşlarla dünyanın yeniden şekillenmesi gerekiyor. HESA programına bugüne kadar Türkiye’den 38 öğretmenimiz dâhil oldu. Bu program ile eğitim tekniklerine yenilikçi bakış açıları getirecek, öğrencilerin derslere olan sevgisini tutkuya çevirecek yöntemleri öğretmenlerimizle buluşturuyoruz” dedi.