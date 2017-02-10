Ocakta küresel petrol arzı geriledi

KÜRESEL petrol arzı kısıntısı, ocak ayında Aralık 2016'ya göre günlük 1,5 milyon varilde kaldı, öngörülen 1,8 milyonluk kesinti hedefine ulaşılamadı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) “Aylık Petrol Piyasası Raporu”na göre, küresel petrol arzı ocakta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla günlük 730 bin varil düşüşle 96,4 milyon varile geriledi.

Aynı dönemde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, Ocak 2016'ya göre günlük 1 milyon varil azalarak 32,06 milyon varile indi.

Suudi Arabistan, ocakta OPEC anlaşmasındaki taahhüdünden daha fazla petrol üretimi kısıntısına gitti. OPEC’in en büyük üreticisi Suudi Arabistan, günlük üretimini 9,98 milyon varil olarak gerçekleştirdi. Önceki ay üretimi günlük 10,48 milyon civarında gerçekleşmişti.

OPEC'in ikinci en büyük petrol üreticisi günlük 4,45 milyon varille Irak oldu. İran’ın ocaktaki üretimi ise günlük 3,75 milyon varile ulaştı.

OPEC ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası, ocakta küresel petrol arzı bir önceki yılın aynı ayına göre günlük 730 bin varil azalarak 96,4 milyon varile geriledi.

Geçen ay OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise 57,61 milyon varil olarak gerçekleşti. Geçen yıl aralık ayında OPEC dışı ülkelerin üretimi günlük 58,04 civarındaydı.

Ocak ayında Aralık 2016'ya göre, OPEC ve kartel dışı ülkelerin kısıntısı günlük 1,5 milyon varilde kaldı.

IEA tahminine göre, bu yıl OPEC dışı ülkelerin petrol arzını, üretim kısıntısı kararı da dikkate alındığında, geçen yıla kıyasla günlük ortalama 400 bin varil artırması bekleniyor.

Ocak ayından itibaren OPEC günlük 1,2 milyon varil petrol kısıntısı yapmayı planlarken, OPEC üyesi olmayan ülkelerin ise kısıntıya günlük 600 bin varil katkı sağlaması kararlaştırılmıştı.