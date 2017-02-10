banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88649
ALTIN
145.353
DOLAR
3.6843
STERLIN
4.5900
EURO
3.9168
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Saç dökülmesini bu yöntem ile durdurun!
Saç dökülmesini bu yöntem ile...
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı

Ocakta küresel petrol arzı geriledi

Küresel petrol arzı kısıntısı ocak ayında günlük 1,5 milyon varil ile hedeflenenin gerisinde kaldı

Ocakta küresel petrol arzı geriledi

Küresel petrol arzı kısıntısı ocak ayında günlük 1,5 milyon varil ile hedeflenenin gerisinde kaldı

10 Şubat 2017 Cuma 16:21
Ocakta küresel petrol arzı geriledi
banner404

KÜRESEL petrol arzı kısıntısı, ocak ayında Aralık  2016'ya göre günlük 1,5 milyon varilde kaldı, öngörülen 1,8 milyonluk kesinti  hedefine ulaşılamadı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) “Aylık Petrol Piyasası Raporu”na  göre, küresel petrol arzı ocakta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla günlük 730  bin varil düşüşle 96,4 milyon varile geriledi.

Aynı dönemde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol  üretimi, Ocak 2016'ya göre günlük 1 milyon varil azalarak 32,06 milyon varile  indi.

Suudi Arabistan, ocakta OPEC anlaşmasındaki taahhüdünden daha fazla  petrol üretimi kısıntısına gitti. OPEC’in en büyük üreticisi Suudi Arabistan,  günlük üretimini 9,98 milyon varil olarak gerçekleştirdi. Önceki ay üretimi  günlük 10,48 milyon civarında gerçekleşmişti.

OPEC'in ikinci en büyük petrol üreticisi günlük 4,45 milyon varille  Irak oldu.  İran’ın ocaktaki üretimi ise günlük 3,75 milyon varile ulaştı.

OPEC ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası, ocakta küresel petrol  arzı bir önceki yılın aynı ayına göre günlük 730 bin varil azalarak 96,4 milyon  varile geriledi.

Geçen ay OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise 57,61 milyon  varil olarak gerçekleşti. Geçen yıl aralık ayında OPEC dışı ülkelerin üretimi  günlük 58,04 civarındaydı.

Ocak ayında Aralık 2016'ya göre, OPEC ve kartel dışı ülkelerin  kısıntısı günlük 1,5 milyon varilde kaldı.

IEA tahminine göre, bu yıl OPEC dışı ülkelerin petrol arzını, üretim  kısıntısı kararı da dikkate alındığında, geçen yıla kıyasla günlük ortalama 400  bin varil artırması bekleniyor.

Ocak ayından itibaren OPEC günlük 1,2 milyon varil petrol kısıntısı  yapmayı planlarken, OPEC üyesi olmayan ülkelerin ise kısıntıya günlük 600 bin  varil katkı sağlaması kararlaştırılmıştı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
OcakKüresel Petrol ArzıOPECSuudi Arabistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kupa için haftada 500 milyon dolar harcıyorlar!
Kupa için haftada 500 milyon dolar harcıyorlar!
Hisse senetlerinde yüzde 10'luk artış olabilir
Hisse senetlerinde yüzde 10'luk artış olabilir
İşsizlik Fonu'ndan 11 milyar lira alınacak!
İşsizlik Fonu'ndan 11 milyar lira alınacak!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals