'Ocakta bütçe 11,4 milyar TL fazla verdi'

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 2017 Yılı Ocak Ayı Bütçe Değerlendirmesinde, " Bütçe yeni yılın ilk ayında güçlü bir performans sergilemiştir" ifadesini kullandı. Ağbal şunları söyledi:

"Ocak ayında bütçe 11,4 milyar TL fazla vermiştir. Faiz dışı fazla 18 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri yılsonu hedeflerimizle uyumlu seyretmektedir. Ocak ayında toplam harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 47,3 milyar TL olmuştur. Faiz hariç giderler ise aynı dönemde yüzde 10,4 artarak 40,8 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bütçe gelirleri hem vergi hem de vergi dışı gelirlerin etkisiyle güçlü bir performans sergilemiştir. Ocak ayında bütçe gelirleri yüzde 25,8 oranında artarak ve 58,8 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 22 oranında artarak 48,4 milyar TL, vergi dışı gelirler ise yüzde 47,2 oranında artarak 10,4 milyar TL olmuştur."

