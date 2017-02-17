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Ocakta 6 bin 275 şirket kuruldu

Kurulan şirket ve kooperatif sayısı, yılın ilk ayında 6 bin 275 olarak kayıtlara geçti.Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,31 arttı ve bin 929 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 9,14 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 0,73 arttı

Ocakta 6 bin 275 şirket kuruldu

Kurulan şirket ve kooperatif sayısı, yılın ilk ayında 6 bin 275 olarak kayıtlara geçti.Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,31 arttı ve bin 929 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 9,14 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 0,73 arttı

17 Şubat 2017 Cuma 11:43
Ocakta 6 bin 275 şirket kuruldu
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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 28,89 arttı, kooperatif sayısında yüzde 2,99, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1,58 düşüş gerçekleşti.
Ocakta kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,31, kooperatif sayısı yüzde 30,67 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 31,14 arttı.
Söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,14 azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,17, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,81 arttı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı 2016'nın aynı ayına göre yüzde 0,73 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,64 artarken, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 19,01 azalış gösterdi.
ARDAHAN'DA ŞİRKET KURULMADI
Söz konusu ayda kurulan toplam 6 bin 275 şirket ve kooperatifin, yüzde 82,63'ünü limited şirketler, yüzde 16,32'sini anonim şirketler, yüzde 1,04'ünü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,16'sı İstanbul, yüzde 10,82'si Ankara, yüzde 6,71'i de İzmir'de kuruldu. Bu ayda sadece Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 2 bin 29'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 85'i inşaat, 928'i ise imalat sektöründe yer aldı.
Ocakta kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 963'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 48'i inşaat, 778'i imalat sektöründe.
Ocak ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 675'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 394'ü inşaat, 288'i de imalat sektöründe yer aldı.
Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 238'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 520'sinin inşaat, 290'ının da imalat sektöründe olduğu görüldü.
Ocakta 65 kooperatif kuruldu. Bu kooperatiflerin 30'u konut yapı kooperatifi, 9'u tarımsal kalkınma kooperatifi, 5'i işletme kooperatifi oldu.
YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER
Geçen ay kurulan 359 yabancı ortak sermayeli şirketin 143'ü Suriye, 24'ü İran, 22'si Irak ortaklı oldu.
Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketin 29'u anonim, 330'u limited şirket oldu. Bu şirketlerin 47'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 28'i ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 19'u gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.
Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,59'unu yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
OcakTürkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiTobb
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