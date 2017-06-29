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O para tedavülden kalkıyor

Terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya karşı mücadele amacıyla Avrupa Merkez Bankası’nın geçen yıl aldığı kararla 2018 yılında arzına son verilecek olan 500 Euro’luk banknotlar, son günlerde Türk bankalarının ve vatandaşların kâbusu olmuş durumda

O para tedavülden kalkıyor

Terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya karşı mücadele amacıyla Avrupa Merkez Bankası’nın geçen yıl aldığı kararla 2018 yılında arzına son verilecek olan 500 Euro’luk banknotlar, son günlerde Türk bankalarının ve vatandaşların kâbusu olmuş durumda

29 Haziran 2017 Perşembe 11:05
O para tedavülden kalkıyor
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ŞU anda bankaların tamamına yakını ve döviz bürolarının çoğunluğu 500 Euro’luk banknot kabul etmiyor. Bunun sebebi ise Türkiye piyasasında çok sayıda sahte 500 Euro’luk banknot olması.

PARA TANIMA CİHAZLARI DEĞİŞİYOR

Piyasadaki sahte banknotların gerçeği ile bire bir aynı olduğunu ve sahte para tanıyan makinelerin bile bunu ayırt edemediğini belirten bankalar, 500 Euro’luk banknotları kabul etmiyor. Aynı gerekçe ile döviz büroları da bu banknotları bozmaya yanaşmıyor. Hal böyle olunca da elinde 500 Euro’luk banknot olan vatandaşlar mağdur durumda kalıyor.

Bazı bankalar ise uzun yıllardır müşterisi olan vatandaşların para bozma taleplerini anca banknotların seri numaralarını imza karşılığı almak kaydıyla bozuyor.

Bazı bankaların bu sorunu aşmak için şubelerine yeni nesil para tanıma cihazları almaya başladığı ve tüm şubelerin para tanıma cihazlarını değiştirmeye başladıkları öğrenildi.

Bilindiği gibi 500 Euro, dünya genelinde nominal değeri en yüksek olan banknotlar arasında yer alıyor ve 100 ABD doları ile birlikte dünyada en çok sahtesi basılan para olarak biliniyor.

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BankaEuro500 EuroPara Bozdurmak
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