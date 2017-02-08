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Nükleer santral inşaatı 14 bin kişilik istihdam sağlayacak

Nükleer Sanayi Derneği Kurucu Üyesi Tuncer, nükleer santral projelerinin sadece inşaat sürecinde, reaktörlerin tasarımına bağlı olarak 12 ile 14 bin kişi istihdam sağlanabildiğini bildirdi

Nükleer santral inşaatı 14 bin kişilik istihdam sağlayacak

Nükleer Sanayi Derneği Kurucu Üyesi Tuncer, nükleer santral projelerinin sadece inşaat sürecinde, reaktörlerin tasarımına bağlı olarak 12 ile 14 bin kişi istihdam sağlanabildiğini bildirdi

08 Şubat 2017 Çarşamba 18:57
Nükleer santral inşaatı 14 bin kişilik istihdam sağlayacak
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NÜKLEER Sanayi Derneği Kurucu Üyesi Koray Tuncer, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dünya inşaat sektöründe ikinci sırada yer aldığını, bu durumun nükleer enerji projeleri için avantaja çevrilebileceğine dikkati çekti.Nükleer santral projelerinin sadece inşaat sürecinde önemli istihdam olanakları sunduğunu aktaran Tuncer, "Nükleer santral projeleri sadece inşaat sürecinde 12 ile 14 bin kişi istihdam sağlayabiliyor. Türk firmaları inşaattaki başarısını nükleer alanına taşıyabilirlerse, Akkuyu ve Sinop başta olmak üzere, dünyada yapım aşamasındaki onlarca yeni nükleer reaktörün yapımı sürecinde yer alabilir. Türk firmalarının dünyanın her yerinde başarılı inşaat projelerine imza atmaları, bu şirketlerin bu denli önemli ve prestijli projelerde yer almalarının da önünü açıyor. Türk firmaları nükleer santral projelerinin inşaat ihalelerine girmekten çekinmemeli." değerlendirmesinde bulundu.Aynı zamanda Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanlığını yürüten Tuncer, 8-9 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirecekleri toplantıda sektörün tüm paydaş şirketlerini bir araya getirerek, ticari görüşmelere ortam sağlamayı hedeflediklerini de kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Nükleer Sanayi Derneği Kurucu Üyesi TuncerNükleer Santral InşaatıTürkiyeAkkuyuSinop
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