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04 Şubat Günlük Burç Yorumu

NLP'de son 3 gün

Alışkanlıkları, duyguları ve korkuları değiştirebilmeyi mümkün kılan NLP eğitimine başvurular 8 Şubat'ta sona erecek

NLP'de son 3 gün

Alışkanlıkları, duyguları ve korkuları değiştirebilmeyi mümkün kılan NLP eğitimine başvurular 8 Şubat'ta sona erecek

05 Şubat 2017 Pazar 20:58
NLP'de son 3 gün
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından Zihin Programlama Sanatı (NLP) Eğitimi gerçekleştirilecek. Odadan yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Zihnin işleyiş biçimini algılayarak, yaşamımızda istediğimiz değişimleri, hayata bakış açımızı değiştirerek oluşturabilmenin yollarını bize öğreten, bir bilinçaltı programlama sanatı olan, beş duyu ile algıladığımız dünyamızda, alışkanlıklarımızı, duygularımızı, korkularımızı değiştirebilmeyi mümkün kılan NLP eğitimine katılmak isteyenler 1 adet kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile birlikte ALTSO Eğitim ve Kariyer Şubesi'ne başvurabilir. NLP eğitimi en az katılımcı sayısının 30 kişi olması halinde açılabilecek. Eğitim sonunda katılımcılara NLP PRACTITIONER Sertifikası ve eğitim kitabı verilecek. En az 30 kişi katılımcı sayısına ulaşıldığı takdirde eğitimler 11-12 Şubat (Cumartesi-Pazar) ve 25-26 Şubat (Cumartesi-Pazar) 4 tam gün olarak yapılacak olup, eğitim ücreti 300 TL'dir. Eğitime katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 08 Şubat Çarşamba günü."

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Anahtar Kelimeler:
NLPEğitim
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