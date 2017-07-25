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New York'tan yenilenebilir enerji atağı

New York, yenilenebilir enerjiyi artırmak için büyük nakil hattı projesini açıkladı

New York'tan yenilenebilir enerji atağı

New York, yenilenebilir enerjiyi artırmak için büyük nakil hattı projesini açıkladı

25 Temmuz 2017 Salı 11:15
New York'tan yenilenebilir enerji atağı
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ABD'NİN  New York eyaleti yaklaşık 128 km uzunluğunda İkinci Dünya Savaşı dönemi nakil hattını yeniden inşa etmek istiyor.İnşaatın 2019'da başlaması bekleniyor ve tamamlanmasının birkaç yıl alması öngörülürken, yeni nakil hattının 440 milyon dolarlık projenin bir parçası olduğu ifade edildi.Vali Andrew Cuomo projenini yenilenebilir enerjinin gelişmesi için kullanılabileceğini açıklayarak, yeniden inşa edilen hattın, hidroelektrik santralinden ve ayrıca yeni inşa edilen rüzgar çiftlikleri ve güneşten sıfır emisyonlu enerji sağlayabileceğini ve eyaletteki projeleri daha yüksek nüfus alanlarına taşıyabileceğini söyledi.Moses-Adriondack nakil hatı 2020'lerin başında yeniden inşa edilirse, hat 345 kilovolta kadar iletebilecek ama yakın vadede mevcut 230 kilovolt seviyesinde işletilecek.

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Anahtar Kelimeler:
YENİLENEBİLİR ENERJİNew York EnerjiAndrew Cuomo
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