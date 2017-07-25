New York'tan yenilenebilir enerji atağı

ABD'NİN New York eyaleti yaklaşık 128 km uzunluğunda İkinci Dünya Savaşı dönemi nakil hattını yeniden inşa etmek istiyor.İnşaatın 2019'da başlaması bekleniyor ve tamamlanmasının birkaç yıl alması öngörülürken, yeni nakil hattının 440 milyon dolarlık projenin bir parçası olduğu ifade edildi.Vali Andrew Cuomo projenini yenilenebilir enerjinin gelişmesi için kullanılabileceğini açıklayarak, yeniden inşa edilen hattın, hidroelektrik santralinden ve ayrıca yeni inşa edilen rüzgar çiftlikleri ve güneşten sıfır emisyonlu enerji sağlayabileceğini ve eyaletteki projeleri daha yüksek nüfus alanlarına taşıyabileceğini söyledi.Moses-Adriondack nakil hatı 2020'lerin başında yeniden inşa edilirse, hat 345 kilovolta kadar iletebilecek ama yakın vadede mevcut 230 kilovolt seviyesinde işletilecek.