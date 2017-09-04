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Nakit para devri bitiyor mu?

Kağıt para ile olan ilişkimiz çok da uzak olmayan bir gelecekte bitecek gibi... Çin'de geliştirilen yeni bir teknolojiyle birlikte kişilerin yüz hatları taranarak ödeme yapmalarına imkan veriliyor

Nakit para devri bitiyor mu?

Kağıt para ile olan ilişkimiz çok da uzak olmayan bir gelecekte bitecek gibi... Çin'de geliştirilen yeni bir teknolojiyle birlikte kişilerin yüz hatları taranarak ödeme yapmalarına imkan veriliyor

04 Eylül 2017 Pazartesi 14:24
Nakit para devri bitiyor mu?
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SON yıllarda nakit ödeme dışında kartla ödeme, mobil ödeme teknolojileri gibi uygulamalardan sık sık bahsediliyor. Fakat Çin’de hayata geçirilen yüz taraması ile ödeme uygulaması tamamen yeni bir çağı başlatacak gibi. Alibaba’nın geliştirdiği bir teknololoji Çin’de ilk kez KFC restoranlarında uygulamaya alındı.
CNN’in haberine göre; Bu teknolojide yemeğini sipariş eden bir kişi elektronik bir bankonun önüne geliyor. Sıra ödeme işlemine geldiği zaman kişinin yüzü bankonun üzerindeki bir kamera tarafından taranıyor. Ardından kişi cep telefonu numarasını girerek ödeme işlemini gerçekleştiriyor. Daha sonra yemek çalışanlar tarafından teslimat noktasında servis ediliyor.

Güvenlik uzmanlarına göre kişilerin yüz hatlarının ödeme sistemleri tarafından tanınması suçluları yakalama konusunda da güvenlik güçlerine yardımcı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nakit ParaYüz TaramaödemeTeknolojiçin
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