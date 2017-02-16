Nakit krediler 2016’da 1.8 trilyon liraya ulaştı

TÜRKİYE Bankalar Birliği Risk Merkezi Aylık Bülteni’nin Aralık 2016 sayısı yayımlandı. TBB Risk Merkezi bülteninde nakit kredilerin 1 trilyon 749 milyar liralık bölümünün bankalar, 40 milyar lirasının finansal kiralama şirketleri, 28 milyar lirasının finansman şirketleri ve 23 milyar lirasının da faktoring şirketleri tarafından kullandırıldığı vurgulanıyor.

Bültende, tasfiye olunacak alacakların bir önceki yılsonuna göre yüzde 31.8 artarak 68 milyar liraya ulaştığı, tasfiye olunacak alacakların ise yüzde 3.2’den yüzde 3.6 seviyesine yükseldiği belirtiliyor.

2016 yılında tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı da bankalarda yüzde 3.5, faktoring şirketlerinde yüzde 6.3, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6.7 ve finansman şirketlerinde yüzde 3 olarak ayrılıyor.

TİCARİ NİTELİKLİ KREDİLERİN PAYI ARTTI

Bültene göre, tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı 2016 Aralık itibarıyla bir önceki yılsonuna göre 1.5 puan artarak yüzde 75.2 oldu. İmalat sanayi yüzde 25.5 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü yüzde 17.7 ile toptan perakende ticaret ve yüzde 11.7 ile inşaat sektörü takip etti.

Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları sektörü bir yıl içerisinde yüzde 40.5’lik kredi artış oranı ile dikkat çekti. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 12.2 arttı.

2016 sonu itibarıyla tahsili gecikmiş alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4.7 ile Toptan ve Perakende sektörü olurken ikinci sırayı yüzde 4.2 ile İnşaat Sektörü alıyor. Tasfiye olunacak alacak tutarının 2016 yılı içerisinde en fazla arttığı sektör ise yüzde 47.4 ile Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme sektörü oldu. Söz konusu sektördeki tasfiye olunacak alacak oranı güncel olarak yüzde 2.1’i buluyor.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2016 Aralık itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10.4 oranında artarak 456 milyar liraya ulaştı. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 14.6 ile konut kredilerinde gerçekleşti. Tüm bireysel nitelikli ürünler, toplamda bir önceki aya göre yüzde 1.5 artış gösterirken, konut kredileri yüzde 1.9 arttı.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 37.8’ini konut kredileri, yüzde 18’ini kredi kartları, yüzde 7’sini taşıt kredileri ve yüzde 37.2’sini diğer ihtiyaç kredileri oluşturuyor.

Bireysel nitelikli krediler toplam tahsili gecikmiş alacak tutarı bir yıl içerisinde yüzde 23.4 artarak 21.8 milyar lirayı buldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4.1’den yüzde 4.6 seviyesine yükseldi.

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı son bir yılda 2.2 milyon artarak 28.1 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16.2 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Bültene göre gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacmi, toplam krediler içindeki payı azalıyor. Aralık 2016 itibarıyla son bir yıl içinde 12 puan azalarak yüzde 24.8 seviyesine gerilemiştir.

İSTANBUL EN YÜKSEK KREDİ BAKİYESİ OLAN İL

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul oldu. 2016 Aralık itibarıyla İstanbul’da 160 milyar lira, Ankara’da 45 milyar lira ve İzmir’de 29 milyar lira tutarında bireysel nitelikli kredi bakiyesi bulunuyor. Ardahan, yüzde 22 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımı en çok artan il olurken kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek iller de Ankara, Van ve İçel (Mersin) olarak sıralandı.