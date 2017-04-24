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Mutfak enflasyonuyla topyekûn mücadele!

Gıda enflasyonunu aşağı çekmek için üretim, ticaret, dağıtım kanalları başta olmak üzere yeni tedbirler için kollar sıvandı. Arz açığı için teşvikler verilecek. Hal Yasası'nın revize edilmesiyle birlikte vatandaşlar artık daha ucuz sebze ve meyve yiyebilecek. Fiyatların yaklaşık yüzde 45 ucuzlaması bekleniyor

Mutfak enflasyonuyla topyekûn mücadele!

Gıda enflasyonunu aşağı çekmek için üretim, ticaret, dağıtım kanalları başta olmak üzere yeni tedbirler için kollar sıvandı. Arz açığı için teşvikler verilecek. Hal Yasası'nın revize edilmesiyle birlikte vatandaşlar artık daha ucuz sebze ve meyve yiyebilecek. Fiyatların yaklaşık yüzde 45 ucuzlaması bekleniyor

24 Nisan 2017 Pazartesi 09:30
Mutfak enflasyonuyla topyekûn mücadele!
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HÜKÜMET gıda fiyatlarından kaynaklanan enflasyonu aşağı çekmek için üretim, ticaret, dağıtım kanalları başta olmak üzere yeni tedbirler için kolları sıvadı. Başta et, sebze-meyve fiyatları olmak üzere mutfak enflasyonunu tetikleyen her bir ürün sınıflandırılıyor. Arz açığı bulunan et ve gıda ürünleri konusunda yeni teşvikler devreye girerken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Yerli üretimi teşvikle et fiyatları düşecek" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, gıdada arz, fiyat istikrarı için çalıştıklarını belirterek, her halkadaki etkiyi takibe aldıklarını söyledi.
TEDBİRLER DEVREYE GİRECEK
Zeybekci, Gıda Komitesi'nin üretim-tüketim değişimleri, arz-talep, dış ticaret dengesi ve dağıtım zincirindeki gelişmelerin gıda fiyatlarına etkilerini takip ettiğini belirterek, "Son dönemde enflasyon oynaklığını artırdığı düşünülen gıda enflasyonu başta olmak üzere sektörün tüm yapısal sorunlarını en üst düzeyde ele alıyor. Gerekli tedbir önerilerinde bulunuyor" dedi. Bakan Zeybekci, gıda ürünlerindeki arz ve fiyat istikrarını sağlayacak ve sektörün genel dengesini gözetecek dış ticaret önlemlerinin de alındığını söyledi. Zeybekci, "Gümrük vergileri ayarlamaları, gerek tarife kontenjanı açılması gerekse de gözetim uygulaması gibi araçlarla Komite çalışmalarına katkı sunuyoruz" dedi. Hal Yasası'nın revize edilmesiyle birlikte vatandaşlar artık daha ucuz sebze ve meyve yiyebilecek. Fiyatların yaklaşık yüzde 45 ucuzlaması bekleniyor. Yeni düzenlemeyle üretici ile tüketici arasındaki zincirde var olan komisyoncu, aracı, tüccar gibi halkaların sayısı azalacak. Sebze ve meyveler sınıflandırılacak. Ürünlere cinsleri itibariyle etiket vererek daha belirgin hale getirilecek.
VERGİ TEŞVİKİ DE GELİYOR
Üreticilerin piyasada etkin yer alabilmesini teminen vergi avantajları sağlanacak. Teşvik de devreye girecek. Yaş meyvelerin taşınmasındaki kayıpların en aza indirilmesi ile hasat sonrası miktar ve kalite kayıplarının önlenmesi için araştırma enstitüleri çalışma yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mutfak EnflasyonGıda Enflasyonuüretim
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