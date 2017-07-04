MÜSİAD Zambiya heyetini ağırladı

ZİYARETTE konuşan Zambiya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa Nondo, Konya ile Zambiya arasındaki ticari ilişkilerin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Türkiye’yi Zambiya’ya yatırım yapacak önemli bir ülke olarak görmekteyiz. Türkiye ile Zambiya arasında oldukça önemli ve ileri düzeyde ilişkiler var. Bizimde yapmamız gereken bu ilişkileri ticarete ve ekonomiye yansıtmaktır. Zambiya’ya sizleri davet ediyorum. Çünkü Zambiya Afrika’da yatırım yapabileceğiniz önemli bir ülkedir” dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka’da “MÜSİAD Konya’nın kurulduğu günden bugüne 24 yıllık süreçte şehrin ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamış ve yön vermiştir. Şehrimizin ihracatına katkı sağlamak için Afrika’yı hedef Pazar ilan ettik ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Afrika’daki birçok ülkeye iş seyahatlerimiz oldu ve Afrika’dan da birçok ülkenin temsilcisini burada ağırladık. İlişkilerimizi geliştirerek ticaretimize katkı sağladık. Bu yönde faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Bu toplantımızın da Konya ile Zambiya arasındaki ilişkilerine katkı sağlayacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.



Ziyaretin ardından akşam yemeğinde MÜSİAD Konya Şube üyeleriyle birlikte bir araya gelen heyet, Zambiya’yı anlatan tanıtım videosunu izledi. MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Zambiya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa Nondo’ya hediye taktim etti.