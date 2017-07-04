Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101032
ALTIN
140.264
DOLAR
3.5624
STERLIN
4.5968
EURO
4.0405
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Tüp bebek başarısında erkeğin yaşı da önemli
Tüp bebek başarısında erkeğin yaşı...

MÜSİAD Zambiya heyetini ağırladı

MÜSİAD Konya Şubesinin daveti üzerine Konya’ya gelen Zambiya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa Nondo ve beraberindeki heyet, bir dizi temaslarda bulundu. Temaslarının ardından Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkan Ömer Faruk Okka ile de görüşen Zambiya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa Nondo’ya Konya tarımı ve sanayisi hakkında bilgi verildi

MÜSİAD Zambiya heyetini ağırladı

MÜSİAD Konya Şubesinin daveti üzerine Konya’ya gelen Zambiya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa Nondo ve beraberindeki heyet, bir dizi temaslarda bulundu. Temaslarının ardından Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkan Ömer Faruk Okka ile de görüşen Zambiya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa Nondo’ya Konya tarımı ve sanayisi hakkında bilgi verildi

04 Temmuz 2017 Salı 16:03
MÜSİAD Zambiya heyetini ağırladı
banner404

ZİYARETTE konuşan Zambiya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa Nondo, Konya ile Zambiya arasındaki ticari ilişkilerin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Türkiye’yi Zambiya’ya yatırım yapacak önemli bir ülke olarak görmekteyiz. Türkiye ile Zambiya arasında oldukça önemli ve ileri düzeyde ilişkiler var. Bizimde yapmamız gereken bu ilişkileri ticarete ve ekonomiye yansıtmaktır. Zambiya’ya sizleri davet ediyorum. Çünkü Zambiya Afrika’da yatırım yapabileceğiniz önemli bir ülkedir” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka’da “MÜSİAD Konya’nın kurulduğu günden bugüne 24 yıllık süreçte şehrin ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamış ve yön vermiştir. Şehrimizin ihracatına katkı sağlamak için Afrika’yı hedef Pazar ilan ettik ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Afrika’daki birçok ülkeye iş seyahatlerimiz oldu ve Afrika’dan da birçok ülkenin temsilcisini burada ağırladık. İlişkilerimizi geliştirerek ticaretimize katkı sağladık. Bu yönde faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Bu toplantımızın da Konya ile Zambiya arasındaki ilişkilerine katkı sağlayacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaretin ardından akşam yemeğinde MÜSİAD Konya Şube üyeleriyle birlikte bir araya gelen heyet, Zambiya’yı anlatan tanıtım videosunu izledi. MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Zambiya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa Nondo’ya hediye taktim etti. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MÜSİAD KonyaZAMBİYA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aldığı üründen zarar gören vatandaşa tazminat hakkı
Aldığı üründen zarar gören vatandaşa tazminat hakkı
Pazarın değeri 700 milyon lira oldu
Pazarın değeri 700 milyon lira oldu
Araba satacak olanlar dikkat! Dolandırılabilirsiniz
Araba satacak olanlar dikkat! Dolandırılabilirsiniz

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals