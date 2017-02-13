MÜSİAD'dan istihdam seferberliğine 250 bin kişilik katkı

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısı sonrası derneğin, üye işletmeler aracılığıyla toplamda 250 bin yeni istihdam oluşturmayı hedeflediğini bildirdi.

Olpak, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, daha güçlü bir Türkiye için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Çünkü istihdam, sosyal ve ekonomik olarak iki boyutuyla da önemli bir konudur." ifadesini kullanan Olpak, işsiz vatandaşın çalışmasının, ailesine ve çevresine katkı sağlaması, çocuklarının eğitimini karşılayabilmesi, terör ve benzeri oluşumlardan uzak kalabilmesi gibi önemli pozitiflikler barındırdığını aktardı.

Olpak, istihdam artışının ekonomik olarak çarkların daha fazla dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve kalkınma hızının artması anlamına geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

11 BİN ÜYEMİZ VE 50 BİN ÜYE İŞLETMEMİZLE...

"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta başlattığı seferberlik çağrısını desteklediğimizi ve elle tutulabilir somut adımların atılması gerektiğini dile getirmiştik. MÜSİAD olarak, devletimizin hem işbaşı eğitimlerini hem de asgari ücret üzerindeki SGK ve vergiyi karşılayarak önemli katkı sağladığı istihdam seferberliği kapsamında elimizi taşın altına koyuyor ve 'Bu seferberlikte biz de varız' diyoruz. 11 bin üyemiz ve 50 bin üye işletmemizle Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışındaki en yaygın STK'sı olarak, yönetim kurulu üyelerimiz ve şube başkanlarımızla kapsamlı bir değerlendirme yaptık.

Bölgelerin farklı şartlarını da göz önüne alarak yaptığımız değerlendirme sonucunda, 50 bin üye işletmemizin ortalamada 5'er kişi istihdam ederek toplam 250 bin yeni istihdam imkanı oluşturması için yola çıktık. Elbette, burada bazı işletmeler yüz kişi, hatta bin kişi istihdam ederken, bazıları daha az sayıda istihdam oluşturacaklardır."

Olpak, bölgeler bazında en fazla istihdam oluşturan şube ve üyelerini ayrıca ödüllendirmeyi düşündüklerini kaydetti.

İşsizliğin önüne geçmek ve insan kıymetinin israfını önlemek için istihdamın artırılmasının şart olduğunu vurgulayan Olpak, iş alemi olarak kendilerinin de böyle zamanlarda ayrı bir sorumluluk taşıdığını aktardı.

Olpak, "Komşusu aç yatarken tok olan bizden değildir. Ülkemiz ekonomisinin, sürdürülebilir bir kalkınma ve küresel rekabet gücü için el ele veriyor, ne olursa olsun üretmeye ve büyümeye devam diyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Güçlü bir Türkiye için daima biz de varız." ifadelerini kullandı.