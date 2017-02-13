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MÜSİAD'dan istihdam seferberliğine 250 bin kişilik katkı

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak: "İstihdam seferberliği kapsamında elimizi taşın altına koyuyor ve 'Bu seferberlikte biz de varız' diyoruz. 50 bin üye işletmemizin ortalamada 5'er kişi istihdam ederek toplam 250 bin yeni istihdam imkanı oluşturması için yola çıktık."

MÜSİAD'dan istihdam seferberliğine 250 bin kişilik katkı

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak: "İstihdam seferberliği kapsamında elimizi taşın altına koyuyor ve 'Bu seferberlikte biz de varız' diyoruz. 50 bin üye işletmemizin ortalamada 5'er kişi istihdam ederek toplam 250 bin yeni istihdam imkanı oluşturması için yola çıktık."

13 Şubat 2017 Pazartesi 14:24
MÜSİAD'dan istihdam seferberliğine 250 bin kişilik katkı
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MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel  Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği  çağrısı sonrası derneğin, üye işletmeler aracılığıyla toplamda 250 bin yeni  istihdam oluşturmayı hedeflediğini bildirdi.
Olpak, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, daha güçlü bir  Türkiye için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ülkenin geleceği  açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Çünkü istihdam, sosyal ve ekonomik olarak iki boyutuyla da önemli bir  konudur." ifadesini kullanan Olpak, işsiz vatandaşın çalışmasının, ailesine ve  çevresine katkı sağlaması, çocuklarının eğitimini karşılayabilmesi, terör ve  benzeri oluşumlardan uzak kalabilmesi gibi önemli pozitiflikler barındırdığını  aktardı.

Olpak, istihdam artışının ekonomik olarak çarkların daha fazla  dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve kalkınma hızının artması  anlamına geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
11 BİN ÜYEMİZ VE 50 BİN ÜYE İŞLETMEMİZLE...
"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta başlattığı seferberlik  çağrısını desteklediğimizi ve elle tutulabilir somut adımların atılması  gerektiğini dile getirmiştik. MÜSİAD olarak, devletimizin hem işbaşı eğitimlerini  hem de asgari ücret üzerindeki SGK ve vergiyi karşılayarak önemli katkı sağladığı  istihdam seferberliği kapsamında elimizi taşın altına koyuyor ve 'Bu  seferberlikte biz de varız' diyoruz. 11 bin üyemiz ve 50 bin üye işletmemizle  Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışındaki en yaygın STK'sı olarak, yönetim kurulu  üyelerimiz ve şube başkanlarımızla kapsamlı bir değerlendirme yaptık.

Bölgelerin farklı şartlarını da göz önüne alarak yaptığımız  değerlendirme sonucunda, 50 bin üye işletmemizin ortalamada 5'er kişi istihdam  ederek toplam 250 bin yeni istihdam imkanı oluşturması için yola çıktık. Elbette,  burada bazı işletmeler yüz kişi, hatta bin kişi istihdam ederken, bazıları daha  az sayıda istihdam oluşturacaklardır."

Olpak, bölgeler bazında en fazla istihdam oluşturan şube ve üyelerini  ayrıca ödüllendirmeyi düşündüklerini kaydetti.

İşsizliğin önüne geçmek ve insan kıymetinin israfını önlemek için  istihdamın artırılmasının şart olduğunu vurgulayan Olpak, iş alemi olarak  kendilerinin de böyle zamanlarda ayrı bir sorumluluk taşıdığını aktardı.

Olpak, "Komşusu aç yatarken tok olan bizden değildir. Ülkemiz  ekonomisinin, sürdürülebilir bir kalkınma ve küresel rekabet gücü için el ele  veriyor, ne olursa olsun üretmeye ve büyümeye devam diyoruz. Daha yapacak çok  işimiz var. Güçlü bir Türkiye için daima biz de varız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
MÜSİADIstihdamMüstakil Sanayici Ve İşadamları DerneğiNail OlpakRecep Tayyip Erdoğan
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