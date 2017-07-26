Murat Ülker imzaladı Godiva, Moğolistan'a uzanıyor

YILDIZ Holding, 2008 yılında satın aldığı Godiva’nın sınırlarını genişletmeye devam ediyor. 2008'de Yıldız Holding bünyesine geçen Godiva, Murat Ülker’in bizzat imzaladığı anlaşmayla Moğolistan’da butik açacak. Önümüzdeki yıllarda, ülkede 10 Godiva mağazasının açılması hedefleniyor.

MOĞOLİSTAN’IN DEVİ İLE ORTAKLIK

Godiva mağazaları, Moğolistan’ın en büyük işvereni ve en büyük şirketlerinden biri olan Tavan Bogd Group’la imzalanan francise anlaşmasıyla işletilecek. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, anlaşma sonrasında, “dünyanın en sevilen premium çikolatalarını Moğolistan’da ilk kez tüketiciyle buluşturmaktan dolayı heyecanlıyız. Uluslararası markalardan oluşan geniş bir portföyü işletme konusunda önemli bir deneyime sahip Tavan Bogd Group ile başlattığımız yeni girişim, bizi küresel bir marka olma amacımıza bir adım daha yaklaştırdı” dedi.Godiva’nın Moğolistan’daki ilk mağazası Eylül ayında, Ulan Batur’daki lüks alışveriş merkezi Shangri-La Mall’da açılacak.

5 YIL İÇİNDE 2 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre Godiva, önümüzdeki beş yıl içinde 2 milyar dolar değerinde bir marka olmayı hedefliyor. Hali hazırda dünya genelinde 100’den fazla ülkede, 750’yi aşkın mağazası ile faaliyet gösteren Godiva, Moğolistan’da butik mağaza açarak, potansiyeli yüksek ekonomileri hedefleme stratejisinin altını bir kere daha çiziyor.