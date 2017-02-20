Müezzinoğlu: İşsizlik hızla düşecek

KIDEM tazminatı ve taşeron işçilerle ilgili önemli düzenlemelerin nisan ayından sonra yapılacağını ifade eden Bakan, " Sabırlı olun!" dedi.

Gelir testinin artık yapılmayacağını hatırlatan Müezzinoğlu, "53 lirayı ödeyen sağlık hizmetlerinden yararlanacak" dedi.

Müezzinoğlu, büyükanneye maaş projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: 105 bin kişi başvurdu. 27 bini kriterlere uygun... Başvurular ise bu gece yarısı bitiyor.

Emeklilere promosyonla ilgili koşulları da değerlendiren Bakan, "Bankalar belli güvenceler istiyor. Protokolsüz para vermeleri de beklenemez" ifadelerini kullandı.

Müezzinoğlu, FETÖ'den ihraç edilenlerden 19 bin 175 kişinin işe iade edildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

İşsizlik oranı geçen yılın kasım döneminde yüzde 12,1'e yükseldi. İşsizlik böylece Mart 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 12'yi aştı. İşsiz sayısı 3,7 milyonun üzerine çıktı. Bakan Müezzinoğlu özetle şöyle konuştu;

"İşsizlikteki artışın sebebi zor bir 2016. Terör eylemleine karşı yoğun mücadele, Rusya ile kriz ve bu krizin turizme getirdiği olumsuzluklar, 15 Temmuz darbe girişimi.

GENEL sağlık SİGORTASI'NDA YENİ DÖNEM

Kapsam dışında olan vatandaşlarımız gelir testine tabii idiler. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza diyoruz ki gelir testine gitmene gerek yok. Bu ay yasalaştıracağız. Aylık 53 lira ödedikleri takdirde GSS kapsamına girecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar sağlık hizmeti alamıyorlardı onlar da bu 53 lirayı ödeyerek GSS kapsamına girecekler.

BÜYÜKANNEYE TORUN MAAŞI

Yoğun talep var. Yaklaşık 105 bin başvuru var 27 bin 30'u bizim şartlarımıza uygun. Dünyaya örnek bir proje olsun istiyoruz.

KAMUDA FETÖ İHRAÇLARI

19 bin 175 kişi görevlerine iade edildi. İhraç edilenlerin emeklilik hakları ödeniyor.