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Müezzinoğlu: Artık gelir testi yapılmayacak

7 milyon kişinin GSS primleri 53 liraya indirildi, 53 lira ödeyemeyenler ise yeşil kartlı statüsünde olabilecek. Bakan Müezzinoğlu, "Yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyecek. Artık gelir testini kaldırdık" dedi

Müezzinoğlu: Artık gelir testi yapılmayacak

7 milyon kişinin GSS primleri 53 liraya indirildi, 53 lira ödeyemeyenler ise yeşil kartlı statüsünde olabilecek. Bakan Müezzinoğlu, "Yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyecek. Artık gelir testini kaldırdık" dedi

14 Şubat 2017 Salı 17:43
Müezzinoğlu: Artık gelir testi yapılmayacak
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SOSYAL güvencesi olmayan, geliri düşük 7 milyon vatandaşın Genel sağlık Sigortası (GSS) prim yükünü hafifletilmişti. Bunun akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir açıklamada bulundu.
Bu haktan emekliliği bekleyenlerin de yararlanacağının müjdesini veren Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılan ve birkaç yıl beklemek durumunda olanların sağlık hizmeti alamadığını anımsatarak, onların da 53 lira prim ödeyerek bu haktan yararlanacaklarını söyledi.
Yaklaşık 3.7 milyon gencin GSS borcu silinmiş, GSS kapsamında bulunan 3 milyon kişinin primlerini düşürülmüştü.Buna göre; okumayan, çalışmayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birini aşanlardan alınan GSS primlerinde sadeleşmeye gidildi. GSS'de 71, 213 ve 427 lira olan üç farklı prim uygulaması sona erdi. Tüm primler 53 liraya indirildi.
Bakan Müezzinoğlu, "Yaklaşık 7 milyon kişiye 'Artık gelir testini kaldırdık, senin sosyal güvencen yok ise sosyal güvenceyle ilgili 53 liralık bir ücret ödediğin zaman genel sağlık sigortası kapsamına gireceksin' diyoruz. Ailece gelir testine girmeden bu parayı ödediğinde her türlü sağlık hizmetini alabilecek. Ayrıca yaşa takılan ve emekliliği bekleyenler de 53 lira ödeyerek bu sağlık hizmetini alabilecek" diye konuştu.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Uygulamanın sosyal güvencesi olmayanları kapsadığını anımsatan Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,53 lirayı ödeyemeyecek durumda olanların da yeşil kartlı olacağını söyledi. Bakan Müezzinoğlu, "53 lirayı ödemeyecek durumda olanları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na havale edeceğiz ve orası onu yeşil kartlı statüsüne alacak" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gelir TestiGSS PrimleriMehmet Müezzinoğlu
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