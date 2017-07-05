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Motorine zam otogaza indirim bekleniyor

Benzinin ardından motorine zam, otogaza indirim bekleniyor

Motorine zam otogaza indirim bekleniyor

Benzinin ardından motorine zam, otogaza indirim bekleniyor

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:09
Motorine zam otogaza indirim bekleniyor
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MOTORİN fiyatlarına gece yarısından itibaren zam 10-11 kuruş zam, otogazın fiyatında ise 8 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. 
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 10-11 kuruş artış, otogazın fiyatında ise 8 kuruş indirim beklenmektedir. Benzinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 12:17
Anahtar Kelimeler:
MotorinOtogazIndirimPÜİS
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