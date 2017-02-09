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Mobilya sektörü 50 bin işçi alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına destek veren MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 50 bin kişiye istihdam yaratacaklarını söyledi

Mobilya sektörü 50 bin işçi alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına destek veren MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 50 bin kişiye istihdam yaratacaklarını söyledi

09 Şubat 2017 Perşembe 12:48
Mobilya sektörü 50 bin işçi alacak
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına destek veren Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, KDV indiriminin etkisiyle yıl sonuna kadar 50 bin kişiye ek istihdam yaratmak için planlama yaptıklarını söyledi.
"TEK DERDİMİZ DAHA FAZLA İNSAN ÇALIŞTIRMAK"
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısını desteklediklerini vurguladı.
Güleç, mobilya sektörünün dolaylı olarak 500 bin kişiyi istihdam eden bir sektör olduğuna dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iş adamları düzeyinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde başlattığı istihdam politikasını destekliyoruz. Gerçekten mobilya sektörü, emek yoğun bir sektör. Bizim tek derdimiz daha fazla insan çalıştırmak. Zaten dolaylı olarak 500 bin kişi istihdam eden bir sektörüz" diye konuştu. 
"50 BİN EK İSTİHDAM HEDEFLİYORUZ" 
Bir süre önce hayata geçirilen KDV indiriminin sektörü olumlu yönde etkileyeceğini ve alışverişe hareket getireceğini ifade eden Güleç, ek istihdam yaratmak için adımlar attıklarını belirtti. Güleç, ülke genelinde sektörel dernekler marifetiyle çalışmalara başladıklarını ve 50 bin ek istihdam hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Mobilya sektörü olarak 2017'de zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bize gereken KDV indirimini verdi. Biz de yıl sonuna kadar 50 bin kişiye ek istihdam yaratmak için planlama yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinde bizim derneklerimiz var. MOSFED olarak mobilya dernekleri nezdinde girişimleri başlatıyoruz. Türkiye genelinde mobilya sektörü olarak 50 bin ek istihdam yapacağız." 
"KALİFİYE ELEMAN İHTİYACI VAR"
MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, mobilya sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının bulunduğuna değinerek, sektörün KDV indiriminin de desteğiyle hem bu açığını kapatabileceğini hem de ek istihdam ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
MobilyaSektörIstihdamMOSFEDTİMKDV
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