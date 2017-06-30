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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Milyonları ilgilendiriyor: SGK'dan kritik uyarı

SGK, vergi borcu yapılandırmasında son günün 30 Haziran olduğunu hatırlatarak, kurumun tüm birimleri ve sistemlerinin bu gece 00.00'a kadar açık olacağını bildirdi.

Milyonları ilgilendiriyor: SGK'dan kritik uyarı

SGK, vergi borcu yapılandırmasında son günün 30 Haziran olduğunu hatırlatarak, kurumun tüm birimleri ve sistemlerinin bu gece 00.00'a kadar açık olacağını bildirdi.

30 Haziran 2017 Cuma 17:17
Milyonları ilgilendiriyor: SGK'dan kritik uyarı
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SOSYAL Güvenlik Kurumundan (SGK) vergi borcu yapılandırmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu ile, sigortalılarımıza ve işverenlerimize; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları, diğer kurumlar adına tahsil edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile rücuen alacaklara ödeme kolaylığı sağlayan yapılandırmanın son başvuru süresi 30 Haziran 2017’de sona ermektedir" ifadelerine yer verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tüm birimlerin ve sistemleri bu gece 00.00'a kadar açık olacağını duyurdu. 

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Son Güncelleme: 30.06.2017 17:25
Anahtar Kelimeler:
SGKVergi BorcuMilyonlar
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