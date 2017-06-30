Milyonları ilgilendiriyor: SGK'dan kritik uyarı

SOSYAL Güvenlik Kurumundan (SGK) vergi borcu yapılandırmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu ile, sigortalılarımıza ve işverenlerimize; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları, diğer kurumlar adına tahsil edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile rücuen alacaklara ödeme kolaylığı sağlayan yapılandırmanın son başvuru süresi 30 Haziran 2017’de sona ermektedir" ifadelerine yer verildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu tüm birimlerin ve sistemleri bu gece 00.00'a kadar açık olacağını duyurdu.
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