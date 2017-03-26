Milyonlara müjde üstüne müjde

1 NİSAN tarihi ile birlikte çok önemli yasalar yürürlüğe girerken milyonlarca vatandaş için de önemli bir dönem başlamış olacak. Memurlar ve 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör işletmeleri, 1 Nisan itibariyle otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olacak ve çalışanların prime esas kazançlarının yüzde 3'ü her ay BES için kesilecek. 1 Nisan'la birlikte, yaklaşık 2.5 milyon memur ile 1.5 milyon özel sektör çalışanının sisteme dahil olması bekleniyor. Genel sağlık Sigortası'nda sistem, 1 Nisan'dan itibaren değişiyor.

53 LİRAYA SAĞLIK

Genel Sağlık Sigortası primleri 53,32 liraya düşerken; borçlar da yapılandırma ile hem düşecek hem de 12 taksitte ödenebilecek. Gelir testine girmediği için tavan tutardan borcu birikenler, kolayca bundan kurtulacak. Yabancılar ile 6 aydan daha fazla yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, satış bedelini yurtdışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla, ilk aldıkları işyeri ve konutta KDV ödemeyecek. Daha önce kayıt dışı çalışanlar için işverenlere getirilen 1 yıllık teşvik yasağı yumuşatılıyor. Bundan sonra çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte sadece bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle teşvik yasağına maruz kalacak. Nisan ayında başlayacak uygulamadan halen teşvik yasağı devam eden işyerleri de yararlanacak. Yaklaşık 20 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren trafik sigortasında, sürücüye yönelik poliçe düzenlenmesi 1 Nisan'da başlıyor. Buna göre, tavan fiyat uygulamasına geçilecek. Hasar kademelerine göre tavan fiyat belirlenecek ve sigortacılar bu fiyatın üzerinde poliçe kesemeyecek.