Milyarlarca dolar harcayıp dünyanın sporunu finanse ediyorlar

ABD ve İngiltere’nin bazı ülkelerden gelen uçaklarda, kabin içinde cep telefonundan büyük elektronik cihaz bulundurma yasağının en çok etkileyeceği şirketler arasında, dünyanın en iyi 10 havayolu şirketi arasında gösterilen THY, Emirates, Etihad ve Qatar Airways geliyor.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, yasak kararından finansal olarak etkilenecek olan bu şirketlerin ortak noktası ise başta kararı alan ABD ve İngiltere olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki spor etkinliklerinin ve kulüplerin ana sponsorları olması. Öyle ki, sadece bu dört havayolu şirketi, futboldan basketbola, rugby’den kriket ve golfe kadar yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla milyarlarca doları spor etkinlikleri için harcıyorlar.

Hem havayolu şirketleri hem de kulüpler sponsorluk anlaşmalarında rakam vermediği için kesin rakama ulaşmak güç olsa da, sadece bir futbol takımının forma göğüs reklamı için yıllık 60-80 milyon dolarların konuşulduğu bir piyasada bu şirketlerin toplam spor sponsorluğuna ayırdıkları bütçenin milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Örneklere gelecek olursak… ABD’nin en büyük spor organizasyonu Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için Emirates’in sponsorlukları biliniyor. Yine aynı etkinlik için THY’nin 30 saniyelik reklam için 5 milyon dolar ödediği basında yer almıştı.

Öte yandan son dönemde gelişmekte olan ve dünya yıldızlarını çekmek için büyük paraların harcandığı ABD Futbol Ligi MLS’nin ana sponsoru yine yasağın etkileyeceği şirketlerden olan Etihad. Yine Emirates, ABD Rugby, Eagles erkek ve kadın, Seven takımlarının forma sponsoru.

Emirates, İngiltere futbolunun sembol takımlarından Arsenal’in forma ve stat sponsoru olurken, Etihad ise aynı şekilde Manchester City’nin forma ve isim sponsoru. Qatar Airways ise Temmuz 2013 tarihinden itibaren dünya devi Barcelona’nın sponsorluğunu yürütüyor.

İŞTE DEV SPONSORLUKLARDAN BAZILARI

- Euro 2016 Futbol Şampiyonası resmi havayolu ortağı

- FK Sarajevo (Bosna Hersek) forma sponsoru

- Turkish Airlines Euroleague sponsoru

- Japon Profesyonel Basketbol Ligi sponsorluğu

- Avrupa Rugby Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Rugby Challenge Cup sponsorluğu

- IFK Helsinki (Finlandiya) hokey takımının sponsorluğu

- Turkish Airlines World Golf Cup sponsorluğu

- THY, Manchester United’a da sponsor olmuştu.

AVRUPA BASKETBOLU THY’DEN SORULUYOR

Yurtdışı futbol sponsorluklarında, yakın geçmişte dünya devi Manchester United ve Barcelona ile sponsorluk anlaşmaları olan THY, geçen yaz ise Euro 2016 Avrupa Futbol şampiyonası sponsoruydu. Ancak THY yurtdışı organizasyonlarda başta basketbol olmak üzere, rugby, golf ve hokey gibi sponsorluklarıyla da dikkat çekiyor.

Bilindiği gibi THY, Avrupa basketbolunun takımlar düzeyindeki en üst organizasyonu olan Euroleague’in de uzun yıllardır isim sponsoru. Şirket aynı zamanda Japon Profesyonel Basketbol Ligi’nin de sponsoru. Geçen yıllarda ABD’deki Manchester Unted Barcelona maçında sık sık THY reklamları göze çarpmıştı.

EMIRATES

Emirates, futbol ve golfün yanında ABD’de rugby’nin de anasponsorlarından.

- Arsenal forma göğüs ve stat isim sponsorluğu

- Real Madrid forma göğüs sponsorluğu

- Paris Saint Germain forma göğüs sponsorluğu

- AC Milan forma göğüs sponsorluğu

- Hamburg forma göğüs sponsorluğu

- Olympiakos global sponsorluğu

- 2015 ve 2019 Rugby Dünya Şampiyonu sponsoru

- ABD Rugby, Eagles erkek ve kadın, Seven takımlarının forma sponsoru

- Uluslararası Rugby Kurulu hakemlerinin forma göğüs sponsoru

- Teniste, ATP ve WTA, Fransa Açık ve ABD açık, BNP Paribas Open, Barcelona Open, Internazionali BNL d’Italia (BNP) ve Rogers Cup sponsorlukları

- Dünya çapında en önemli 22 golf turnuvasına sponsorluk

- Kriket Dünya Kupası, World Twenty20 ve Champions Trophy sponsorlukları

ETIHAD AIRWAYS

- Manchester City forma göğüs ve stat isim sponsorluğu

- Atletico Madrid stat yapımı için anlaşma

- Melbourne City Football Club forma sponsoru

- İngiltere Kriket Milli Takımı sponsorluğu n ABD Futbol Ligi MLS’nin ana sponsoru

QUATAR AIRWAYS

- Barselona forma göğüs sponsorluğu

- Qatar Airways, 2013’ten bu yana Barcelona’nın sponsoru

‘KARAR İÇİN KARŞI ADIM ATACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, uçaklarda elektronik cihaz yasağının bir korumacılık kararı olduğunu belirterek “Türkiye’nin bu konuda atacağı adımlar vardır” dedi. Kararın gözden geçirileceğini düşündüğünü belirten Ertem, “Türkiye’nin de atacağı adımlar olacaktır. Sessiz kalmayacağız” dedi.