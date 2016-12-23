Milli Piyango biletlerinin yüzde 80’i tükendi

Yılın 11 ayında Türkiye genelinde 2015'in aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 1 milyon 200 bine yaklaşan konut satış rakamlarının, yıl sonunda en az 1 milyon 300 bini bulması ve Cumhuriyet tarihinin yeni rekorunun kırılması bekleniyor