Merkez'in hamlesi o baskıdan kurtardı

OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) kapsamında 23 Ocak 2017 tarihinde çıkartılan 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şirketlerin kamuya olan döviz borçları için getirilen sabit kurla Türk Lirası olarak ödeme kolaylığının ardından Merkez Bankası da ihracatçı ve turizmciler için kullandırılan reeskont kredilerinde sabit kurla ödeme olanağı sağladı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Merkez Bankası’nın bu hamlesiyle şirketlerin yaklaşık 7.8 milyar dolarlık döviz alım baskısı ortadan kalkacak.

Merkez Bankası, ihracatçılar ile döviz kazandırıcı turizm, sağlık, müşavirlik, yazılım ve mühendislik, taşımacılık ile bakım ve onarım hizmetlerinde bulunanlara ucuz finansman sağlamak amacıyla, 240 gün vadeye kadar reeskont kredisi kullandırıyor. Banka krediyi TL olarak veriyor, vade bitiminde ise şirketlerden kredi karşılığını döviz olarak alıyor. Merkez Bankası böylece, hem ihracatçıların finansman ihtiyacını düşük faizle karşılıyor, hem de döviz rezervini güçlendiriyor.

Merkez’in 1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırdığı ve 31 Mayıs 2017 tarihine kadar vadesi dolacak reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz yerine Türk Lirası olarak da yapılabilecek. Kur ne olursa olsun Merkez Bankası’na ödemeler 2 Ocak’taki 3.5338 TL’lik sabit kur üzerinden Türk Lirası olarak yapılabilecek. Dolar kuru önümüzdeki dönemde bu rakamın altına düşerse döviz olarak da ödeme yapmak mümkün olacak.