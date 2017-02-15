Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88261
ALTIN
144.052
DOLAR
3.6518
STERLIN
4.5486
EURO
3.8548
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
’Altın Yumurta’ ile tüp bebek
’Altın Yumurta’ ile tüp bebek
Yüksek tansiyon sinsice vuruyor
Yüksek tansiyon sinsice vuruyor

Merkez'in GLP repo fonlama miktarında rekor!

Merkez Bankası Salı günü Geç Likidite Penceresi repo fonlaması yoluyla bankalara şimdiye kadar sağlanan en yüksek düzey olan 9.62 milyar TL sundu

Merkez'in GLP repo fonlama miktarında rekor!

Merkez Bankası Salı günü Geç Likidite Penceresi repo fonlaması yoluyla bankalara şimdiye kadar sağlanan en yüksek düzey olan 9.62 milyar TL sundu

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:55
Merkez'in GLP repo fonlama miktarında rekor!
banner404

MERKEZ Bankası Salı günü Geç Likidite Penceresi (GLP) repo fonlaması yoluyla bankalara 9.62 milyar TL sağladı. Bu miktar aynı zamanda şimdiye kadar sağlanan en yüksek düzey oldu. Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Tolga Senefe, bankaların 360 gün ile hesaplanan depo yerine 365 günden hesaplanan GLP repo imkanını kullanarak küçük faiz farkından faydalandığını belirtiyor. Merkez Bankası verilerine göre, GLP repo imkanı bankalar tarafından 3 Şubat'tan bu yana kullanılıyor. Merkez Bankası geçtiğimiz ay 1 haftalık repo ihalesi yoluyla bankaları fonlamayı durdurmuştu. Merkez Bankası'nın daha yüksek faiz oranlarına sahip araçlar yoluyla bankalara sunduğu fonlama sonucu ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 2012'den bu yana yüksek seviyelere ilerlemişti.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GLPRepoFonMerkez BankasıGeç Likidite Penceresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Ocakta bütçe 11,4 milyar TL fazla verdi'
'Ocakta bütçe 11,4 milyar TL fazla verdi'
Arap turistte yeni hedef beş milyon
Arap turistte yeni hedef beş milyon
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals