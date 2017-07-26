Merkez dinlenmede

EKONOMİSTLER, Fed’in bugünki toplantısında hatta bu yıl içinde faiz artışı yapmasını beklemiyor. TCMB’den de yarın faiz hamlesi gelme ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor

FED Aralık’ta belki

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC), Temmuz toplantısında faiz veya bilanço için yeni adım atması beklenmiyor. Ekonomistler, Aralık’taki toplantıda bile faiz artışı ihtimalinin düştüğünü söylüyor.

Moody’s Analytics Başekonomisti Mark Zandi, “Piyasalar bu yıl başka faiz artışı beklemiyor. Aralık toplantısına yönelik faiz artırım beklentisi dahi yüzde 50’nin altında seyrediyor. Fed yetkilileri bu durumdan memnun değil. Bu nedenle FOMC bildirisinin piyasaların faiz beklentilerini yeniden değerlendirmeye sevk edecek şahinlikte olmasını bekliyorum” dedi. Zandi, FOMC’nin, karar metnini, piyasaları gelecekte yapılacak bir faiz artışına hazırlamak için kullanacağı öngörüsünü dile getirdi.

High Frequency Economics’in Başekonomisti Jim O’Sullivan da Fed’in Temmuz toplantısında beklemede kalacağına inandığını ifade etti.

ECB VE BOJ Değişiklik yapmadı

Geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası (BoJ) ile Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantıları vardı. BoJ, para politikası faizinde değişiklik yapmadı. ECB de faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmayarak mevduat faizini yüzde eksi 0.40 seviyesinde tuttu. Politika faiz oranını yüzde sıfırda bıraktı. Varlık alım programını da değiştirmeyerek 60 milyar euroda tuttu. Japonya Merkez Bankası (BoJ) da parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını değiştirmezken, politika faizini de yüzde eksi 0.10’da bıraktı.

TCMB Yine sabit tutabilir

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 27 Temmuz Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişim beklemiyor. Ekonomistler, Türk Lirası’nın son dönemde dolar karşısında değer kazanması, Merkez Bankası’nın sıkı duruşu ve baz etkisinin desteğiyle enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi nedeniyle bu ayki PPK toplantısında faizlerin sabit tutulmasını öngörüyor.

Garanti Yatırım Başekonomisti Nihan Ziya Erdem, önceki toplantıda olduğu gibi bu ayki PPK toplantısında da faiz oranlarının sabit tutulmasını beklediğini belirtti.

Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Direktörü Ali Kırali, TCMB’nin bu toplantıda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini öngördüğünü söyledi.Kırali, enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı likidite duruşunun devam edeceğine dair mesajın verilmeye devam edileceğini belirtti.

Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz da küresel anlamda Temmuz-Ağustos döneminin merkez bankaları ve piyasa arasında etkileşim süreci şeklinde geçeceğini kaydetti.