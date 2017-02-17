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Merkez'den flaş döviz kararı

Merkez Bankası geri ödemeleri TL üzerinden yapacak

Merkez'den flaş döviz kararı

Merkez Bankası geri ödemeleri TL üzerinden yapacak

17 Şubat 2017 Cuma 17:25
Merkez'den flaş döviz kararı
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından "1 Ocak 2017'den önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alış kurları esas alınacaktır." açıklaması yapıldı.       
 

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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıTLDöviz
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