Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88143
ALTIN
143.682
DOLAR
3.6457
STERLIN
4.5423
EURO
3.8552
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Lazerle hemoroid tedavisi mümkün
Lazerle hemoroid tedavisi mümkün
Whatsapp'a 'hikaye' özelliği geliyor
Whatsapp'a 'hikaye' özelliği geliyor
15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu

Merkez Bankası bina ihalesinde son süreç!

TOKİ tarafından ihaleye çıkarılan, Merkez Bankası binası için teklifin 1 milyar lirayı aşması bekleniyor. İhale, 28 Şubat'ta gerçekleşecek

Merkez Bankası bina ihalesinde son süreç!

TOKİ tarafından ihaleye çıkarılan, Merkez Bankası binası için teklifin 1 milyar lirayı aşması bekleniyor. İhale, 28 Şubat'ta gerçekleşecek

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:00
Merkez Bankası bina ihalesinde son süreç!
banner404

İSTANBUL Uluslararası Finans Merkezi'nde yer alacak Merkez Bankası (TCMB) hizmet binasının arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işi, Başbakanlık Toplu konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafında ihaleye çıkarılıyor.
28 Şubat'ta saat 11.30'a kadar teslim edilmesi gereken teklifler, istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacak.
İstanbul İli Ümraniye İlçesi Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada, 10 Parselde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hizmet Binasının Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak. İhale, "TOKİ Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'nin" 26'ncı maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacak.
Merkez Bankası'mn imar planına göre, söz konusu parsel üzerine alışveriş merkezi, rezidans, otel, sinema, tiyatro, ofis, lokanta, gazino, Çarşı, özel Hastane ve eğitim alanları yapılabilecek.
Merkez Bankası ihalesinde teklifin 1 milyar lirayı aşması bekleniyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıIhaleTokiTcmb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Rusya’dan gizli nükleer füze denemesi
Rusya’dan gizli nükleer füze denemesi
Flaş gelişme! Vergi indirimi kabul edildi
Flaş gelişme! Vergi indirimi kabul edildi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals