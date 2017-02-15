Merkez Bankası bina ihalesinde son süreç!

İSTANBUL Uluslararası Finans Merkezi'nde yer alacak Merkez Bankası (TCMB) hizmet binasının arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işi, Başbakanlık Toplu konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafında ihaleye çıkarılıyor.

28 Şubat'ta saat 11.30'a kadar teslim edilmesi gereken teklifler, istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacak.

İstanbul İli Ümraniye İlçesi Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada, 10 Parselde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hizmet Binasının Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak. İhale, "TOKİ Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'nin" 26'ncı maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacak.

Merkez Bankası'mn imar planına göre, söz konusu parsel üzerine alışveriş merkezi, rezidans, otel, sinema, tiyatro, ofis, lokanta, gazino, Çarşı, özel Hastane ve eğitim alanları yapılabilecek.

Merkez Bankası ihalesinde teklifin 1 milyar lirayı aşması bekleniyor.