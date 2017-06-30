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Memura ekstra zam garanti

Yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alacak memur ve emeklilerin gözü 3 Temmuz’a çevrildi. İlk 5 ayda maaşlara yapılan yüzde 3’lük zam aşıldı. Haziran’da fiyatlar hiç artış göstermese bile maaşlara enflasyon zammı yansıyacak

Memura ekstra zam garanti

Yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alacak memur ve emeklilerin gözü 3 Temmuz’a çevrildi. İlk 5 ayda maaşlara yapılan yüzde 3’lük zam aşıldı. Haziran’da fiyatlar hiç artış göstermese bile maaşlara enflasyon zammı yansıyacak

30 Haziran 2017 Cuma 07:42
Memura ekstra zam garanti
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TOPLU sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alacak devlet memurları ve emeklilerin gözü, enflasyon farkı için ilk 6 aylık enflasyonun belli olacağı 3 Temmuz Pazartesi gününe çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına da baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs’ta yüzde 0.45 yükseldi, yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde 6.18 oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 3’lük artış aşılmış oldu.

Maaşlara yansıyabilecek fark için gözler, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken, Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile, devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, yüzde 3’ün üzerine yüzde 3.18 enflasyon farkından yararlanacak. Bu ay fiyatlarda yüzde 3’ten daha az düşüş olması halinde bile maaşlara enflasyon farkı yansıyacak.

6 aylık dilimler

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin, 2016 Aralık ayına göre 6 aylık değişim oranı yüzde 3’ü aşarsa memurlara enflasyon farkı ödenecek. Memurlar 2017’nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam almıştı.

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