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Mega projenin ihalesi için 6 firma davet edildi

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için 15 Şubat'ta teknik ve mali tekliflerini almak üzere 6 firma davet edildi

Mega projenin ihalesi için 6 firma davet edildi

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için 15 Şubat'ta teknik ve mali tekliflerini almak üzere 6 firma davet edildi

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:54
Mega projenin ihalesi için 6 firma davet edildi
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İSTANBUL trafiğini rahatlatmak  amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için 15 Şubat'ta yapılacak ihalede, 6 firma teknik ve mali  tekliflerini sunacak.
Alınan bilgiye göre, Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce 3 Katlı Büyük  İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için 30 Kasım  2016'da yapılan ihalede, teklif veren 7 firmadan 6'sı ön yeterlilik aldı. Söz  konusu firmalar, 15 Şubat'ta yapılacak ihalede, teknik ve mali tekliflerini  vermek üzere davet edildi.
Projenin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için geçen yıl yapılan  ilk ihalede, teknik açıdan yeterli bulunan İdom, Tecnimont ve Yüksel Proje  firmalarının mali teklifleri 10 Ağustos'ta açılmış ancak şirketlerden birinin  teklifindeki maddi hata nedeniyle ihale geçersiz sayılarak iptal edilmişti.
14 DAKİKADA GEÇİLECEK
Proje bedeli yaklaşık 30 milyon lira olarak belirlenen ve bu yıl için  7 milyon 500 bin lira ödenek ayrılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri  kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri  belirlenecek. İhale sürecinin ardından 1 yıl içinde mühendislik projelerinin  tamamlanması planlanıyor.
İstanbul Boğazı'nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem  karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak  üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki  şeritli yol yer alacak.
Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin birinci ayağı,  Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek  Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro  sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM otoyolu aksında Hasdal  kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık  Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak. 
Tünel, TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro  hattıyla entegre edilecek. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımına başlanmasının  ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa  yakasında İncirli'den, Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre  uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada  ulaşılacak. 
Avrupa yakasında Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına  karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6,5 milyon yolcunun  yararlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mega Projeİstanbul Tüneli Projesi
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